Titularización y ascenso docente: las claves de Educación para verificar la validez de los avales ministeriales

En el marco de los procesos de titularización y ascenso docente que se encuentran en marcha en la provincia, el Ministerio de Educación emitió una serie de recomendaciones clave dirigidas a los educadores. El objetivo principal es que los docentes verifiquen la vigencia real de los avales ministeriales de los cursos y formaciones con puntaje antes de realizar inscripciones o abonar cualquier tipo de arancel.

Titularización y ascenso docente: las claves para saber si un curso tiene aval válido en San Juan

Desde la cartera educativa recordaron que la validez de cada aval no es indefinida: está estrictamente limitada al período establecido en el proyecto aprobado y no puede exceder un ciclo lectivo. Por este motivo, los dictados o acciones educativas deben renovar su solicitud de aval anualmente para conservar el reconocimiento oficial que posteriormente computan las Juntas de Clasificación.

Esta advertencia cobra especial relevancia frente a la amplia oferta de trayectos formativos brindados por instituciones privadas

Antes de realizar cualquier pago o inscripción, los educadores deben comprobar que la documentación presentada por la entidad capacitadora contenga de manera obligatoria tres elementos esenciales:

Para evitar irregularidades o inconvenientes al momento de la valoración de antecedentes, los docentes disponen de dos vías presenciales y telefónicas para verificar los datos de la documentación:

Atención presencial: En la Sala de Copias del Ministerio de Educación, ubicada en el segundo piso, Núcleo 2, del Centro Cívico.

Consultas telefónicas: A través de la Mesa de Ayuda de la repartición, comunicándose al número 4309708.

Con estas medidas, las autoridades buscan resguardar a los educadores para que cuenten con la certeza de que las horas de formación realizadas tengan el impacto correspondiente en su legajo y puntaje docente.