    • 9 de noviembre de 2026 - 15:22

    Titularización y ascenso docente: las claves de Educación para verificar la validez de los avales ministeriales

    Ante los procesos de clasificación en marcha, la cartera educativa recomendó comprobar la documentación antes de pagar o inscribirse en capacitaciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de los procesos de titularización y ascenso docente que se encuentran en marcha en la provincia, el Ministerio de Educación emitió una serie de recomendaciones clave dirigidas a los educadores. El objetivo principal es que los docentes verifiquen la vigencia real de los avales ministeriales de los cursos y formaciones con puntaje antes de realizar inscripciones o abonar cualquier tipo de arancel.

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    Los avales deben contener número de resolución, fecha y las siglas “ME”, y su vigencia no puede superar un ciclo lectivo.

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    Desde la cartera educativa recordaron que la validez de cada aval no es indefinida: está estrictamente limitada al período establecido en el proyecto aprobado y no puede exceder un ciclo lectivo. Por este motivo, los dictados o acciones educativas deben renovar su solicitud de aval anualmente para conservar el reconocimiento oficial que posteriormente computan las Juntas de Clasificación.

    Esta advertencia cobra especial relevancia frente a la amplia oferta de trayectos formativos brindados por instituciones privadas

    Los tres datos clave que debe tener un aval oficial

    Antes de realizar cualquier pago o inscripción, los educadores deben comprobar que la documentación presentada por la entidad capacitadora contenga de manera obligatoria tres elementos esenciales:

    • Número de resolución: Identificador legal único del proyecto aprobado
    • Fecha de emisión: Permite corroborar si corresponde al ciclo lectivo en curso
    • Siglas “ME”: Correspondientes a la ratificación formal del Ministerio de Educación.

    ¿Dónde consultar y corroborar la autenticidad?

    Para evitar irregularidades o inconvenientes al momento de la valoración de antecedentes, los docentes disponen de dos vías presenciales y telefónicas para verificar los datos de la documentación:

    Atención presencial: En la Sala de Copias del Ministerio de Educación, ubicada en el segundo piso, Núcleo 2, del Centro Cívico.

    Consultas telefónicas: A través de la Mesa de Ayuda de la repartición, comunicándose al número 4309708.

    Con estas medidas, las autoridades buscan resguardar a los educadores para que cuenten con la certeza de que las horas de formación realizadas tengan el impacto correspondiente en su legajo y puntaje docente.

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