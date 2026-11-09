Titularización y ascenso docente: las claves para saber si un curso tiene aval válido en San Juan

En medio de los procesos de titularización y del Concurso de Ascenso Docente que están en marcha en San Juan, el Ministerio de Educación volvió a poner el foco en un punto clave para los postulantes: la validez de los avales de cursos, capacitaciones y otras instancias de formación que otorgan puntaje para la carrera docente. La recomendación apunta especialmente a evitar que los educadores abonen propuestas que luego no puedan ser valoradas por las Juntas de Clasificación.

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El dato central es que un aval ministerial no tiene vigencia indefinida . Su validez está limitada al período establecido en el proyecto aprobado y no puede superar un ciclo lectivo. Por ese motivo, las instituciones que ofrecen acciones educativas deben renovar anualmente el aval correspondiente si quieren mantener su reconocimiento oficial.

La advertencia adquiere especial importancia para quienes están reuniendo antecedentes para titularización o ascenso. En el caso del Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, la inscripción presencial comienza este 10 de noviembre ante la Junta de Clasificación y luego llegará la instancia de valoración de antecedentes y méritos.

Antes de inscribirse en un curso, capacitación, jornada, seminario o propuesta de formación que prometa puntaje docente, Educación recomienda comprobar que el documento contenga datos básicos que permitan verificar su autenticidad.

Número de resolución.

Fecha de emisión.

Las siglas “ME” , correspondientes al Ministerio de Educación.

Vigencia correspondiente al período en el que fue aprobado el proyecto.

Estos datos son especialmente importantes cuando se trata de instituciones privadas que cobran un arancel por la capacitación. La recomendación oficial es revisar la documentación antes de efectuar cualquier pago y no basarse solamente en flyers, publicaciones en redes sociales o afirmaciones comerciales sobre un supuesto aval.

El aval ministerial es el instrumento que permite que una capacitación pueda otorgar puntaje para la carrera docente. Ese puntaje depende, entre otros aspectos, de la carga horaria de la propuesta y luego es considerado por la Junta de Clasificación correspondiente.

Dónde comprobar si el aval es auténtico

Los docentes que tengan dudas pueden verificar los datos personalmente en la Sala de Copias del Ministerio de Educación, ubicada en el segundo piso, Núcleo 2, del Centro Cívico. Allí pueden consultar si la resolución presentada por una institución existe y si corresponde efectivamente al curso anunciado.

También está habilitada la Mesa de Ayuda del Ministerio de Educación, a través del teléfono 4309708, para realizar consultas relacionadas con la documentación.

Además, Educación mantiene una sección oficial en su sitio web donde pueden consultarse los avales otorgados, con información como número de resolución, nombre de la capacitación, institución responsable, fechas, carga horaria y modalidad.

Por qué es importante revisar antes de pagar

La existencia de una oferta de capacitación no significa automáticamente que esa propuesta tenga reconocimiento ministerial vigente. Incluso un curso que contó con aval durante un año anterior puede necesitar una nueva resolución para el ciclo lectivo siguiente.

Por eso, antes de pagar una capacitación con la expectativa de sumar antecedentes para la titularización, ascenso o futuras inscripciones en Junta, el docente debería comprobar:

Que la resolución corresponda exactamente al curso ofrecido.

Que el aval esté vigente durante el año en el que se dicta.

Que figure el organismo o institución responsable.

Que el número de resolución pueda comprobarse oficialmente.

Que la carga horaria anunciada coincida con la aprobada por Educación.

El Ministerio también aclara que tener aval para una capacitación no otorga automáticamente otras autorizaciones administrativas, como el ingreso de una institución privada a establecimientos escolares. El aval reconoce específicamente la acción educativa aprobada y sus alcances.

Ascenso docente: las fechas que siguen

El recordatorio sobre los avales coincide con el avance del Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, destinado a cubrir cargos de supervisión, dirección y vicedirección de distintos niveles y modalidades.

La preinscripción digital se desarrolló entre el 5 y el 9 de noviembre y ahora comienza la segunda etapa, que será presencial. Según el cronograma oficial, los postulantes deberán presentarse desde el 10 de noviembre en la Junta de Clasificación Docente que funcionará para este proceso en el Centro Tecnológico, ubicado en Alberdi y Las Heras, Capital.

Entre la documentación exigida aparecen DNI y copia legalizada, declaración jurada de cargos y actividades, títulos registrados, foja de servicios, situación de revista y conceptos profesionales de los períodos establecidos. Más adelante llegará la valoración formal de antecedentes y méritos, instancia en la que las certificaciones y capacitaciones presentadas adquieren especial importancia.

Por eso, Educación recomienda que los docentes verifiquen ahora cada aval y su vigencia, especialmente antes de incorporar una formación a su legajo o abonar nuevas propuestas de capacitación.