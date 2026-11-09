    • 9 de noviembre de 2026 - 09:54

    Calingasta amplía su plan de forestación: Tamberías suma nuevos árboles para mejorar el paisaje y el ambiente

    El municipio de Calingasta continua con el objetivos de forestar tanto la vía pública como diferentes espacios públicos.

    El municipio de Calingasta continúa con su plan de forestación en diferentes localidades.

    El municipio de Calingasta continúa con su plan de forestación en diferentes localidades.

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Calingasta dio un nuevo paso fundamental al expandir su ambicioso plan departamental de forestación. Tras una intensa labor inicial en Barreal, la iniciativa oficial desembarcó activamente en la localidad de Tamberías con la plantación de diversas especies autóctonas y adaptadas.

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    El proyecto ambiental, que arrancó a comienzos de este año, tuvo su primer gran paso con la colocación de unos 350 ejemplares de sauces en Barreal. Esa primera etapa no sólo sentó las bases de una transformación verde integral, sino que también marcó el rumbo de una gestión enfocada en mitigar las altas temperaturas, embellecer las calles y crear nuevos pulmones verdes en distintas localidades calingastinas.

    Nuevas especies para Calingasta

    La nueva fase de ejecución se concentra en Tamberías, donde cuadrillas municipales y equipos de trabajo concretaron la plantación de ejemplares de acacia y algarrobo. Las tareas se focalizaron en dos emplazamientos clave para la vida comunitaria y recreativa del pueblo:

    • La Ermita: un espacio de devoción, encuentro y tranquilidad que ahora suma masa arbórea para brindar cobijo a los visitantes.
    • El Centro de Esparcimiento y Polideportivo Milo Araya: concurrido a diario por niños, jóvenes y familias para la práctica deportiva y el ocio al aire libre.

    Con el paso del tiempo y el desarrollo natural de estos ejemplares, los árboles aportarán una sombra indispensable para amortiguar el clima cordillerano y otorgarán un mayor atractivo estético y ambiental a estas zonas neurálgicas.

    Un llamado al compromiso colectivo

    Desde el municipio enfatizaron la necesidad indispensable del acompañamiento de los vecinos para garantizar el éxito del plan. La etapa de enraizamiento y desarrollo temprano de los árboles es crítica, por lo que resulta fundamental proteger las plantas de eventuales daños y respetar los tiempos que requiere la naturaleza.

    Preservar las nuevas especies y cuidar las instalaciones de los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre el Estado y toda la comunidad. Con este avance en Tamberías, Calingasta reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, proyectando un entorno más verde, saludable y disfrutable para las presentes y futuras generaciones.

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