Calingasta reunió a Argentina y Chile en una nueva edición del Cordillerano de Taekwondo

Calingasta fue escenario de la 7.ª edición del Open Cordillerano de Taekwondo, una competencia que reunió a deportistas de San Juan, Chile, La Rioja y Mendoza, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo para la disciplina.
La séptima edición del encuentro convocó el fin de semana pasado a delegaciones de San Juan, Mendoza, La Rioja y Chile
Calingasta fue escenario de la 7.ª edición del Open Cordillerano de Taekwondo, una competencia que reunió a deportistas de San Juan, Chile, La Rioja y Mendoza, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo para la disciplina.
Entre los participantes, Cristian Zúñiga, en representación de Chile, destacó su presencia en el torneo y expresó su felicidad por compartir nuevamente esta experiencia. El instructor señaló que esta es la quinta edición en la que participa, valorando la posibilidad de encontrarse con otras delegaciones y disfrutar de la competencia.
Por su parte, Marcelo Díaz, integrante de la delegación de Mendoza, resaltó la buena convocatoria y las características del lugar donde se desarrolló el evento. Además, manifestó sus ganas de regresar en futuras ediciones, destacando el atractivo de la propuesta y la experiencia compartida.
Desde La Rioja, Lorena Leguiza comentó que la provincia participa desde hace varias ediciones y remarcó la importancia de estos encuentros para la formación de los jóvenes deportistas. En ese sentido, señaló que el objetivo es que los chicos continúen aprendiendo y creciendo a través de la competencia.
Asimismo, valoró estos espacios como una oportunidad para fortalecer el trabajo de las delegaciones y avanzar en futuros proyectos deportivos, con la mirada puesta en el próximo torneo nacional que se disputará en Jujuy.
El Open Cordillerano volvió a reunir a distintas delegaciones en torno al taekwondo, promoviendo el intercambio deportivo, la camaradería y el crecimiento de los atletas.
Pre infantil
1.Asociación Barreal (San Juan)
2.Chang Moo Kwan Argentina
Infantil
1.Asociación Barreal (San Juan)
2.Fed. Riojana de Taekwondo (La Rioja)
3.Chang Moo Kwan
Cadete
1.Asociación Barreal (San Juan)
2.Fed. Riojana de Taekwondo (La Rioja)
3.Prode TKD (Chile)
Juvenil
1.Prode TKD (Chile)
2.Asociación Barreal (San Juan)
3.Fed. Riojana de Taekwondo (La Rioja)
Adulto – Senior
1.Chang Moo Kwan
2.Asociación Barreal (San Juan)
Formas
1.Fed. Riojana de Taekwondo (La Rioja)
2.Jeonsa Fénix (Chile)
3.Asociación Mendocina de Poomae (Mendoza)
Distinciones
•Mejor competidor: Amanda Palacios (Prode TKD)
•Mejor coach: Cristian Zúñiga (Prode TKD)
•Mejor árbitro: Mikaela Palacios