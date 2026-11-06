Calingasta reunió a Argentina y Chile en una nueva edición del Cordillerano de Taekwondo

La séptima edición del encuentro convocó el fin de semana pasado a delegaciones de San Juan, Mendoza, La Rioja y Chile

Calingasta fue escenario de la 7.ª edición del Open Cordillerano de Taekwondo, una competencia que reunió a deportistas de San Juan, Chile, La Rioja y Mendoza, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo para la disciplina.

Entre los participantes, Cristian Zúñiga, en representación de Chile, destacó su presencia en el torneo y expresó su felicidad por compartir nuevamente esta experiencia. El instructor señaló que esta es la quinta edición en la que participa, valorando la posibilidad de encontrarse con otras delegaciones y disfrutar de la competencia.

Por su parte, Marcelo Díaz, integrante de la delegación de Mendoza, resaltó la buena convocatoria y las características del lugar donde se desarrolló el evento. Además, manifestó sus ganas de regresar en futuras ediciones, destacando el atractivo de la propuesta y la experiencia compartida.

Desde La Rioja, Lorena Leguiza comentó que la provincia participa desde hace varias ediciones y remarcó la importancia de estos encuentros para la formación de los jóvenes deportistas. En ese sentido, señaló que el objetivo es que los chicos continúen aprendiendo y creciendo a través de la competencia.

Asimismo, valoró estos espacios como una oportunidad para fortalecer el trabajo de las delegaciones y avanzar en futuros proyectos deportivos, con la mirada puesta en el próximo torneo nacional que se disputará en Jujuy.