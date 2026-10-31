    • 31 de octubre de 2026 - 10:23

    Conmoción en Calingasta: encontraron sin vida a un hombre de 63 años

    El hombre, identificado como José Luis Tapia, vivía en el barrio Alto Verde junto a su sobrina. La mujer lo encontró sin signos vitales cuando ingresó a su habitación para despertarlo y llevarle el desayuno.

    Imagen de archivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Una profunda conmoción se vive en el barrio Alto Verde, en Calingasta, tras el fallecimiento de José Luis Tapia, de 63 años, un vecino muy querido de la zona que tenía síndrome de Down y residía junto a su sobrina.

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    El hecho salió a la luz cuando la mujer ingresó a la habitación de su tío con la intención de despertarlo y acercarle el desayuno. Sin embargo, al advertir que no respondía a ningún estímulo, dio aviso inmediato a las autoridades policiales y sanitarias.

    Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 16 y personal médico del Hospital Aldo Cantoni llegaron hasta la vivienda, ubicada en la casa 8 de la manzana D. Una vez allí, los profesionales examinaron al hombre y constataron que ya no presentaba signos vitales. En paralelo, peritos judiciales realizaron las primeras tareas de inspección en el domicilio.

    De acuerdo con fuentes judiciales, Tapia no registraba antecedentes de enfermedades previas y, durante la revisión inicial, tampoco se observaron signos de violencia ni indicios de una posible intoxicación. Ante la falta de un diagnóstico médico que permitiera establecer las causas del deceso, ningún profesional pudo emitir el certificado de defunción.

    Frente a este escenario, intervino la UFI Delitos Especiales. La ayudante fiscal Agostina Pérez dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Laboratorio Forense del Poder Judicial, en el departamento Rivadavia.

    En ese lugar se realizará una autopsia médico-legal, cuyo resultado será clave para determinar qué provocó el fallecimiento. Por el momento, la causa fue caratulada preliminarmente como actuaciones por muerte sin asistencia médica.

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