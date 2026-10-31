Tragedia en Merlo: hallaron muertos a un matrimonio y a sus tres hijos en una casa de Mariano Acosta

La principal hipótesis es que el hombre mató a su pareja y a los tres chicos, de 10, 12 y 14 años, y luego se quitó la vida. Una compañera de trabajo de la mujer dio la alarma.

Una familia de nacionalidad venezolana fue encontrada sin vida el viernes 30 de octubre en una vivienda de la calle Mercedes al 2400, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Las víctimas son Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, su pareja, Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44, y los tres hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años.

El hallazgo se produjo cuando Rivero Mejías dejó de presentarse a su trabajo y no respondió los llamados. Un compañero que intentó comunicarse con ella fue hasta la casa y, como nadie atendía, se asomó por una ventana. Al ver los cuerpos en el interior, llamó al 911.

Según las fuentes policiales consultadas, los cinco estaban en la misma habitación. Los primeros peritajes indican que el hombre habría atacado a su pareja y a los tres chicos y después se habría suicidado. En el lugar fue secuestrada un arma de fuego, que quedó a disposición de la Justicia.

Vecinos contaron que en la madrugada del jueves 29 oyeron detonaciones, aunque nadie advirtió que algo grave hubiera ocurrido. La familia se había mudado hacía poco desde Marcos Paz, por lo que en el barrio casi no la conocían y los vecinos no pudieron aportar datos sobre su vida cotidiana.

Qué investiga la Justicia La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó en manos de la UFI N°8 de Morón, a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de la Policía Científica trabajó en la vivienda y recolectó evidencia.