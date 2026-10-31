Negaba que había robado y lloraba porque no quería volver a la cárcel: condenaron a un año de prisión al "Pitbull" Escobar

Kevin Carlos "Pitbull" Escobar volvió a quedar tras las rejas. Este viernes, el conocido delincuente sanjuanino fue condenado a un año de prisión efectiva por el robo a una ferretería de Capital , en un procedimiento que terminó con su detención después de una insólita huida por los techos de un barrio y un escondite entre cañaverales.

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La resolución llegó durante una audiencia de formalización, en la que el acusado aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, antes de llegar a esa instancia, su postura era otra: negaba haber cometido el robo y rompió en llanto porque no quería regresar al Servicio Penitenciario .

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Miguel Gay , de la UFI Delitos contra la Propiedad , y el defensor oficial Hugo Trigo . La jueza Flavia Allende homologó lo pactado y dictó la sentencia de cárcel por un año.

El hecho ocurrió el viernes 23 de octubre en la ferretería Molper, ubicada en avenida España Sur 142, entre Laprida Oeste y Bernardino Rivadavia Oeste, en Capital.

Cuando el propietario, de apellido Pérez, llegó para abrir el negocio, descubrió que habían ingresado por la parte posterior del inmueble. Del lugar faltaban numerosas herramientas eléctricas, entre ellas taladros, soldadoras y amoladoras, además de unos 300.000 pesos en efectivo.

A partir de la denuncia, personal del Centro de Monitoreo revisó las cámaras de seguridad de la zona, especialmente las ubicadas en el domo de avenida España y Laprida. Las imágenes y las tareas investigativas permitieron identificar como sospechoso a un hombre conocido en el ambiente delictivo como el "Pitbull" Escobar, domiciliado en el barrio El Chañar, en Chimbas.

Cuando los efectivos de la Brigada de Investigaciones Central llegaron a su vivienda para concretar un allanamiento, el sospechoso intentó escapar por los techos de las casas. Sin embargo, su maniobra no terminó como esperaba: después de abandonar esa vía de escape, se ocultó en un cañaveral cercano, donde finalmente fue encontrado y detenido.

Apenas ocho meses fuera del Penal

La detención tuvo un dato que no pasó inadvertido para los investigadores: Escobar había recuperado la libertad del Servicio Penitenciario Provincial hacía apenas ocho meses.

Ahora, tras el acuerdo alcanzado en Tribunales, deberá regresar a prisión para cumplir la condena impuesta por la jueza Flavia Allende. Esta vez, el hombre que se resistía a reconocer el robo terminó aceptando su responsabilidad para cerrar el caso mediante un juicio abreviado.