    • 28 de octubre de 2026 - 16:21

    Abusó sexualmente de una adolescente y la dejó embarazada: fue condenado, pero zafó de la cárcel

    Axel Ramos llegó a un acuerdo de juicio abreviado por abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente en mayo. La condena incluye una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 21 años, identificado como Axel Ramos, fue condenado a tres años de prisión condicional en San Juan, tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado en una causa por abuso sexual contra una adolescente que tenía 14 años al momento de los hechos.

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    La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en mayo por la madre de la menor. Durante el proceso, la fiscalía ANIVI, representada por el fiscal Duilio Ejarque, modificó la calificación legal del caso y lo encuadró como abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.

    El acuerdo fue tratado ante el juez Alberto Caballero. La defensa estuvo a cargo de Eduardo Sait y, según la información aportada, Ramos no registra antecedentes penales.

    Además de la pena de prisión condicional, se dispusieron restricciones por el mismo plazo de tres años. Entre ellas, la prohibición de acercarse a la adolescente y de comunicarse con ella por cualquier vía, incluidas las redes sociales.

    Cómo se inició la investigación

    De acuerdo con la exposición de la fiscalía, la causa comenzó con la denuncia de la madre de la adolescente, quien puso en conocimiento de las autoridades lo ocurrido.

    La acusación comprendió hechos que habrían sucedido entre abril y mayo de este año, cuando la víctima tenía 14 años. Durante la investigación también se incorporó un estudio genético que, según lo expuesto en la audiencia, vinculó al acusado con el embarazo de la adolescente.

    La joven no continuó con el embarazo

    La fiscalía explicó que modificó la calificación legal al considerar los elementos reunidos durante la investigación. El acuerdo de juicio abreviado permitió resolver la causa mediante una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

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