Trágico accidente de trenes en España: ya son 68 los muertos y los rescatistas buscan a personas atrapadas

Dos trenes chocaron en España y hay al menos 68 muertos y 80 heridos. El accidente ocurrió a las 08:54 cerca de Urda, en Toledo. Se trata de la segunda tragedia ferroviaria en España en menos de un año. Atribuyen el accidente a un "error humano".

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Mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas luego del trágico choque de trenes en Tolosa, España. Los rescatistas trabajan en el lugar a la par que las familias comenzaraon la difusión de datos de sus seres queridos en redes sociales.

El accidente ocurrió esta mañana, a la altura de la estación de Urda, en un tramo ferroviario situado entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda. Según las primeras reconstrucciones, una formación AVE chocó desde atrás contra un tren de la empresa Iryo que había quedado detenido unos 25 kilómetros más adelante.

La investigación busca determinar por qué, ante una falla informática, el centro de control ordenó que los trenes retomaran la marcha a velocidad normal. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo español, el operador tenía en su pantalla información sobre la presencia de la formación detenida, pero no habría advertido al conductor del AVE que debía reducir la velocidad o frenar.

“Estamos buscando a Adriana Marroquín Rodríguez. Es una persona muy cercana a una compañera de trabajo”, fue uno de los primeros mensajes que comenzaron a circular por la red.

La búsqueda de desaparecidos

Mientras avanzan los rescates en el lugar, las redes sociales se inundaron de mensajes con pedidos de difusión para dar con familiares y amigos que viajaban en los trenes y que todavía no lograron contactarse.

Inclusive, varias cuentas verificadas realizaron hilos de búsqueda para facilitar la recopilación de información. Hay decenas de personas que fueron trasladadas a distintos hospitales y otras tantas que permanecen incomunicadas.

“Juan José García Palacios viajaba en el AVE que hacía el trayecto Madrid-Sevilla, en el tren accidentado”, se lee uno de los mensajes en redes.

“Eleuterio Del Olmo Ramírez. 50 años. Poca barba y pelo corto. Viajaba en AVE, vagón 7, ASIENTO 17C”, es otro de los mensajes.

Un joven agregó: “Pedimos ayuda para encontrar a Ana Avilés. Uruñuela madre de mi amiga. Viajaba en el vagón 7 de AVE Renfe que se impactó esta mañana. No sabemos nada, por favor compartir