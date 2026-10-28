    • 28 de octubre de 2026 - 15:08

    Habló el futbolista acusado de abusar de una adolescente en una fiesta de Halloween: "En ningún momento la obligué"

    El futbolista Dylan Yair Bunda Cortez, de 19 años, negó haberla obligado a mantener relaciones, aseguró que ella le dijo que tenía 18 años y sostuvo que sus lesiones físicas le impedían hacer fuerza.

    El futbolista Dylan Yair Bunda Cortez dio su versión de los hechos.&nbsp;

    El futbolista Dylan Yair Bunda Cortez dio su versión de los hechos. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futbolista Dylan Yair Bunda Cortez, de 19 años, declaró ante la Justicia en la causa que lo investiga por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años durante una fiesta de Halloween en una finca de Pocito. Frente a la jueza Flavia Allende, el joven rechazó la acusación y dio su propia versión de lo ocurrido.

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    Los futbolistas de Club Atlético Alianza, Lautaro Rivas y Dylan Bunda Cortez. Uno es investigado y el otro quedó imputado por el abuso sexual con acceso carnal cometido contra una niña de 14 años. 

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    Durante su declaración, sostuvo que el encuentro fue consentido y negó haber obligado a la chica a mantener relaciones. Sus dichos forman parte de la investigación, que busca determinar cómo sucedieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

    “No fue como ella dijo”: su versión de lo ocurrido

    Ante la jueza, Bunda Cortez aseguró que fue la adolescente quien se acercó primero y lo besó. “Ante todo decir que no fue como ella dijo y que fue así: yo volvía del baño y ella viene, me agarra y me da un beso”, declaró.

    Según su relato, después ambos continuaron besándose y decidieron ir hacia un lugar más apartado de la finca. También contó que, cuando advirtieron que había personas sacándoles fotos con flashes, resolvieron moverse hacia otro sector.

    Esta es la versión que dio el acusado ante la Justicia y deberá ser contrastada con los testimonios y las pruebas reunidas en el expediente.

    Aseguró que la chica le dijo que tenía 18 años

    Otro de los argumentos que planteó el futbolista del Club Atlético de la Juventud Alianza fue que, según él, desconocía que la adolescente tenía 14 años. Afirmó que le preguntó su edad y que ella le respondió que tenía 18.

    “Le digo que tengo 19 y ella me dice: ‘No, yo tengo 18’”, sostuvo durante la audiencia. “Le digo que tengo 19 y ella me dice: ‘No, yo tengo 18’”, sostuvo durante la audiencia.

    El joven aseguró que se enteró de la verdadera edad de la chica cuando se acercaron sus amigos. “Al rato vienen mis amigos, me agarran y me dicen: ‘No tiene la edad que tiene, tiene 14 años’. Ellos me agarran y me llevan”, relató.

    El argumento de las lesiones físicas

    Bunda Cortez también utilizó su estado de salud para sostener que no había ejercido violencia física. Según explicó, tiene una lesión en la rodilla por la que fue operado y otra lesión en el pecho que, afirmó, le dificulta respirar y hacer fuerza.

    “Yo en ningún momento la obligué, en ningún momento la apreté. Es más, yo de por sí no puedo hacer fuerza. Sí soy deportista, pero estoy con una lesión en la rodilla, estoy operado, y tengo otra lesión en el pecho que me impide respirar y hacer fuerza”, manifestó. “Yo en ningún momento la obligué, en ningún momento la apreté. Es más, yo de por sí no puedo hacer fuerza. Sí soy deportista, pero estoy con una lesión en la rodilla, estoy operado, y tengo otra lesión en el pecho que me impide respirar y hacer fuerza”, manifestó.

    Además, mencionó que sus amigos estaban presentes y podían aportar información sobre lo sucedido. También dijo que otras cuatro chicas pasaron por el lugar durante la noche y los vieron.

    Seguirá detenido en el Penal de Chimbas

    Mientras avanza la investigación, Bunda Cortez permanece detenido en el Penal de Chimbas, donde cumplirá prisión preventiva por un mes, medida que dispuso la jueza Flavia Allende.

    En los próximos días está prevista la entrevista videograbada de la adolescente y la declaración de las testigos presenciales, entre ellas, 12 amigas de la damnificada, todas menores de edad. Esas medidas permitirán a la fiscalía avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y evaluar los elementos reunidos hasta el momento.

    La declaración del futbolista constituye su versión de los hechos. La investigación judicial continúa abierta y será la Justicia la que determine las responsabilidades penales que correspondan.

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