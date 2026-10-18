Un futbolista murió tras descompensarse en pleno partido y su hijo provocó destrozos en el hospital

Una verdadera jornada de dolor y tensión se vivió este sábado en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe. Un hombre de 50 años falleció tras sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol amateur, y horas más tarde su hijo de 19 años fue aprehendido por causar severos destrozos en el hospital donde intentaron reanimar a su padre.

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La víctima fue identificada como Fabián Leonardo Barro , quien integraba el plantel de "Casa Club", equipo participante de los torneos organizados por la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió durante el desarrollo de la jornada deportiva en el predio de la asociación. En pleno encuentro, Barro se descompensó súbitamente, lo que obligó a que sus compañeros y presentes le brindaran asistencia de urgencia antes de trasladarlo al Hospital SAMCo de dicha localidad.

El deportista llegó al nosocomio alrededor de las 18:30 sin signos vitales . A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico de guardia, no lograron revertir el cuadro y se confirmó su deceso. Las primeras hipótesis apuntan a un evento cardiorrespiratorio fatal derivado de la exigencia física.

La confirmación del fallecimiento provocó un cuadro de conmoción y descontrol en las instalaciones de la guardia. Al recibir la noticia, el hijo del futbolista, un joven de 19 años, reaccionó de forma violenta y ocasionó daños en los vidrios de la puerta de ingreso y destrozos en distintas áreas de la guardia .

Ante el descontrol, las autoridades médicas emitieron un llamado de alerta al 911. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al centro de salud y concretó la detención del joven, quien fue trasladado a la Comisaría 23ª y quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de daño.

Conmoción en el fútbol amateur

El repentino fallecimiento del jugador causó un profundo pesar entre sus allegados y en el ambiente del fútbol senior santafesino.

Desde la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos emitieron un comunicado oficial expresando su dolor: "Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabián Barro, jugador de la agrupación Casa Club. Hacemos llegar nuestro pésame a la familia y compañeros".