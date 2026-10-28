Le amputaron una pierna a un reconocido cantante tras caer de un puente

Una tragedia sacudió al mundo de la música latinoamericana. Carlos Alberto Zuleta García , conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, sufrió la amputación de una pierna después de que el micro en el que viajaba junto a su agrupación cayera desde un puente en Colombia . El accidente dejó cuatro personas fallecidas y decenas de heridos , mientras que el cantante permanece internado en estado crítico .

El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el vehículo que transportaba a los músicos circulaba por la ruta que conecta El Difícil, en el departamento de Magdalena, con Bosconia, en Cesar. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control, chocó contra la estructura de contención de un puente y terminó cayendo al río Ariguaní .

Como consecuencia del fuerte impacto, Kbeto Zuleta sufrió graves lesiones en ambas piernas y perdió la extremidad izquierda . El artista fue trasladado de urgencia a la Clínica Sinaí Vital, en Bosconia, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos .

La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, confirmó que el cantante llegó al centro médico con una amputación traumática y que los especialistas debieron intervenir quirúrgicamente su pierna derecha para intentar preservarla. La operación fue exitosa , aunque su estado general continúa siendo delicado.

Además, el músico sufrió una contusión pulmonar severa que le provocó insuficiencia respiratoria, por lo que permanece intubado y conectado a asistencia respiratoria mecánica . Sus familiares solicitaron su traslado a un hospital de mayor complejidad, pero los médicos advirtieron que, por el momento, su inestabilidad clínica impide realizar el procedimiento .

Cuatro muertos y 22 heridos: los detalles del trágico accidente

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 22 heridas, según los últimos reportes difundidos por las autoridades sanitarias. Entre las víctimas fatales se encuentran dos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta: el guitarrista Harold David Santana Martínez y el corista Geovanny Lobo.

Los primeros informes señalaron que el conductor podría haber sufrido un microsueño mientras manejaba, aunque esta hipótesis todavía no fue confirmada. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el vehículo se saliera de la carretera y cayera al río.

La magnitud de la tragedia generó una profunda conmoción entre los seguidores del vallenato, especialmente por la gravedad del estado de salud del cantante y la muerte de dos de sus compañeros de trabajo.

Quién es Kbeto Zuleta, el reconocido músico que sufrió el accidente

Kbeto Zuleta tiene 46 años y es hijo del reconocido cantante colombiano Poncho Zuleta, una de las figuras históricas del vallenato. Nació el 26 de agosto de 1980 en Valledupar y pertenece a una familia estrechamente vinculada con este género musical.

En 2003 formó el proyecto Los Hermanos Zuleta Jr. junto con sus hermanos Andrés Alfonso y Héctor Arturo. A lo largo de su trayectoria desarrolló distintos proyectos musicales y, en 2013, recibió el reconocimiento como mejor cantante en el Festival Francisco el Hombre.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra “Dinamita”, lanzado el 15 de octubre de 2026, apenas unos días antes del accidente que cambió drásticamente su vida.

Mientras continúa la investigación sobre las causas del siniestro, familiares, colegas y seguidores permanecen atentos a la evolución médica del artista, cuyo pronóstico sigue siendo reservado.