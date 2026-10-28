Un policía fue acusado de matar a "Manchita", una perra que dormía en una comisaría

Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue pasado a servicio pasivo tras ser acusado de matar de un disparo a Manchita , una perra que solía refugiarse del frío en la Comisaría Comunal N° 10, ubicada en el barrio porteño de Floresta. El caso generó indignación entre los vecinos, que se movilizaron frente a la seccional para reclamar explicaciones y pedir justicia.

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La muerte del animal se conoció a través de la página de Facebook “Mascotas Floresta”, donde denunciaron que Manchita, una perra que vivía en la calle, había encontrado refugio en la comisaría durante los últimos días.

De acuerdo con la información que trascendió, el efectivo, identificado como Tomás Agustín Seco, le habría disparado al animal porque supuestamente intentó morderlo.

La noticia provocó un fuerte rechazo entre los vecinos de la zona, que este lunes por la tarde se acercaron a la puerta de la comisaría para exigir respuestas por lo ocurrido. Durante la protesta, los manifestantes fueron informados de que la causa ya se encuentra judicializada y que el policía involucrado está sujeto a las medidas correspondientes .

A raíz de lo sucedido, las autoridades dispusieron un cambio en la situación de revista del efectivo. Mediante la Resolución N° 2026-626-GCABA-SECSEG , el secretario de Seguridad estableció que el oficial pasa a servicio pasivo.

Comisaría Comunal N°10, barrio de Floresta. Foto: Google Maps.

La medida implica un cambio en su situación dentro de la fuerza mientras avanza el proceso correspondiente. La investigación judicial deberá determinar las circunstancias en las que murió el animal y las eventuales responsabilidades penales del acusado.

Qué dice la ley sobre el maltrato animal en Argentina

En Argentina, la Ley Nacional N° 14.346 sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. La normativa contempla penas de prisión de 15 días a un año para quienes incurran en estas conductas.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, existen disposiciones locales que pueden establecer sanciones y medidas complementarias según las características de cada caso.

La muerte de Manchita generó conmoción en Floresta y volvió a poner en el centro de la discusión el maltrato animal y las consecuencias legales para quienes ejercen violencia contra los animales.