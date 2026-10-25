    • 25 de octubre de 2026 - 12:32

    Hallaron muerta a una joven de 27 años en un departamento de Retiro tras una cita: la Policía analiza cámaras

    El cuerpo apareció junto a la cama, sin signos de violencia ni puertas forzadas. Los investigadores buscan determinar la causa de muerte y establecer quién era el hombre con el que había acordado un encuentro la noche anterior.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven de 27 años fue hallada muerta en un departamento de Retiro, sobre Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE. El descubrimiento se produjo cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, fue hasta el lugar y entró con la ayuda de un cerrajero.

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    Según las primeras informaciones, el cuerpo estaba al costado de la cama, cubierto con una sábana. Los investigadores no detectaron signos de violencia física, manchas de sangre ni desorden en la habitación, y tampoco encontraron puertas forzadas en el acceso. El inmueble, de acuerdo con las fuentes, se usaba para alquiler temporario y encuentros, y se indicó que la víctima trabajaría como acompañante.

    Un dato central para la causa es que la joven habría acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación. Ahora se intenta establecer si ese es su verdadero nombre, si estuvo solo y cuál fue su eventual participación en lo ocurrido. Hasta el momento no se informó si el celular de la víctima estaba en el departamento.

    En el lugar trabajan la Policía de la Ciudad y la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Ciudad de Buenos Aires, que releva pruebas para reconstruir las últimas horas de la mujer. Las cámaras de seguridad del edificio serán clave para saber si el hombre ingresó o salió del lugar y cuáles fueron sus movimientos.

    Por ahora no se descarta ninguna hipótesis, y los peritos intentan determinar la causa de muerte.

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