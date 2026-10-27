Desamparados-Unión y la final de la B, al borde de la suspensión: la Policía confirmó que no prestará servicio por el Ironman

La agenda deportiva del fin de semana en San Juan quedó en jaque. La Policía de San Juan presentó una nota oficial ante las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Secretaría de Seguridad informando que no prestará servicio en los partidos programados para el sábado y domingo, ya sea la revancha del Regional Amateur entre Desamparados vs Unión y la final de la B Local entre Libertad Juvenil vs Villa Obrera, debido a que la mayor parte del personal estará abocado al operativo de seguridad del triatlón internacional Ironman.

La medida afecta de manera directa a compromisos de alta relevancia deportiva e institucional. Entre los encuentros en riesgo se encuentra la revancha del Torneo Regional Amateur entre Desamparados y Unión en Puyuta, donde se define el pase a la Cuarta Fase del certamen bajo la tutela del Consejo Federal.

Asimismo, la final de la Primera B Local entre Libertad Juvenil y Villa Obrera, programada en cancha neutral con ambas parcialidades para definir el segundo ascenso a Primera División, tampoco contará con cobertura policial.

El único encuentro exceptuado de la medida es el de San Martín frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la Primera Nacional, programado para el sábado a las 15:00, debido a que responde a un fixture nacional de AFA con horario unificado que las autoridades locales no pudieron modificar.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el subjefe de la Policía de San Juan Pablo Torres, confirmó que la fuerza notificó oportunamente que no aceptará la cobertura de los espectáculos futbolísticos locales por falta de efectivos disponibles.

“San Martín no lo podemos suspender, así que San Martín se va a jugar. Todo el resto, Regional Amateur que juega Desamparados y Unión, y las finales de la B, hemos presentado una nota diciendo que no podemos cubrir esos eventos”, afirmó Torres respecto del informe elevado a las autoridades de Seguridad y de la Liga.

En relación con el duelo entre Desamparados y Unión, la dirigencia pretendía disputar el partido el domingo a las 20 horas, cabe destacar que si bien el Regional Amateur está regido por el Consejo Federal -es decir que no debería modificar la programación inicial-, aún así no contaría con servicio policial. Consultado por ese duelo, Torres volvió afirmar que no podrán prestar servicio en Puyuta.

Al detallar las exigencias logísticas del triatlón, el comisario especificó que la competencia demandará la presencia policial durante toda la jornada: “En el Ironman nosotros empezamos a trabajar a las 4 de la mañana del día domingo. A las 9 de la mañana larga el primer competidor al agua y el último competidor del Ironman debe cruzar la meta a las 2:34 del día lunes, son 17 horas. Pasamos el día completo con el Ironman, con 400 efectivos abocados al Ironman Full”.

Torres además remarcó que el nivel de conflictividad del cruce impide reducir la cantidad de agentes en la cancha: “Para este partido de Desamparados-Unión, que es definitorio, se necesitan 80 efectivos. Es un partido de alto riesgo, casi todos los partidos entre estos equipos venimos teniendo problemas y no podemos minimizar el personal que pueda ir ahí”.

Respecto del margen de maniobra para trasladar el encuentro al día sábado en horario nocturno, el jefe policial también descartó esa posibilidad: “Tampoco, porque el sábado también tenemos afectando nosotros 110 efectivos a San Martín y 30 en el Ironman. Me genera 80 efectivos más que no los tenemos”.

¿Cuándo se juega?

Ante este panorama, la Policía sugirió a la Liga Sanjuanina de Fútbol y a las dirigencias de los clubes la postergación o reprogramación de los partidos para la semana próxima, una alternativa que obligará a modificar los calendarios de los torneos oficiales. Se espera que durante el transcurso de la tarde la Secretaría de Seguridad y las autoridades de la Liga -o en este caso del Consejo Federal- emitan una resolución definitiva.

Una de las alternativas es trasladar la final de la B para el próximo fin de semana, mientras que debido a la urgencia que exige el Regional Amateur, el choque entre Desamparados y Unión podría jugarse el lunes en la noche, sin dudas un horario que le quitará el color que amerita este encuentro. Lamentable.