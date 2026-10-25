Desamparados y Unión empataron 1-1 y dejaron la serie abierta

El Azul se había puesto en ventaja con un gol de Nahuel Rodríguez, pero Daniel Castro apareció antes del descanso para igualarlo. El primer duelo de la tercera fase del Regional Amateur terminó en paridad y la serie se definirá en El Serpentario.

Nahuel Rodríguez abrió el marcador para Unión y Daniel Castro convirtió la igualdad antes del descanso.

Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados empataron 1-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario, en el partido de ida de la tercera fase del Torneo Regional Amateur. El Azul comenzó mejor y logró ponerse en ventaja temprano, pero el conjunto de Puyuta reaccionó antes del entretiempo y consiguió una igualdad que terminó siendo definitiva.

El equipo dirigido por Eduardo Magallanes abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Nahuel Rodríguez convirtió el 1-0 para Unión. El conjunto de Rawson, que ofició como local y contó con la presencia exclusiva de sus hinchas, logró sostener la diferencia durante buena parte de la primera mitad.

Desamparados reaccionó antes del descanso Cuando parecía que Unión se iría al entretiempo con la ventaja, apareció Daniel Castro a los 41 minutos. El mediocampista de Desamparados convirtió el empate y estableció el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, los dos equipos buscaron encontrar el gol que pudiera darles una ventaja de cara a la revancha, pero el marcador no volvió a modificarse. Así, el clásico terminó empatado 1-1 y ninguno consiguió sacar diferencias en el primer capítulo de la serie.

La serie se definirá en El Serpentario El empate dejó completamente abierta la llave por un lugar en la próxima instancia del Regional Amateur. La revancha está prevista para el 1 de noviembre en El Serpentario, donde Desamparados será local y se definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera por el ascenso al Federal A.