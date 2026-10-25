    • 25 de octubre de 2026 - 17:24

    Desamparados y Unión empataron 1-1 y dejaron la serie abierta

    El Azul se había puesto en ventaja con un gol de Nahuel Rodríguez, pero Daniel Castro apareció antes del descanso para igualarlo. El primer duelo de la tercera fase del Regional Amateur terminó en paridad y la serie se definirá en El Serpentario.

    Nahuel Rodríguez abrió el marcador para Unión y Daniel Castro convirtió la igualdad antes del descanso.

    Nahuel Rodríguez abrió el marcador para Unión y Daniel Castro convirtió la igualdad antes del descanso.

    Foto:

    Gentileza del local
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados empataron 1-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario, en el partido de ida de la tercera fase del Torneo Regional Amateur. El Azul comenzó mejor y logró ponerse en ventaja temprano, pero el conjunto de Puyuta reaccionó antes del entretiempo y consiguió una igualdad que terminó siendo definitiva.

    Leé además

    Ataque. Intenta Axel Brizuela, de Unión. El Azul empezó ganando, Desamparados se lo empató. Todo abierto en el Regional.

    Unión y Desamparados no se pudieron sacar ventajas en el Bicentenario
    union y desamparados se miden en el bicentenario: primer round de una nueva batalla por el regional amateur

    Unión y Desamparados se miden en el Bicentenario: primer round de una nueva batalla por el Regional Amateur

    El equipo dirigido por Eduardo Magallanes abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Nahuel Rodríguez convirtió el 1-0 para Unión. El conjunto de Rawson, que ofició como local y contó con la presencia exclusiva de sus hinchas, logró sostener la diferencia durante buena parte de la primera mitad.

    Desamparados reaccionó antes del descanso

    Cuando parecía que Unión se iría al entretiempo con la ventaja, apareció Daniel Castro a los 41 minutos. El mediocampista de Desamparados convirtió el empate y estableció el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

    En el complemento, los dos equipos buscaron encontrar el gol que pudiera darles una ventaja de cara a la revancha, pero el marcador no volvió a modificarse. Así, el clásico terminó empatado 1-1 y ninguno consiguió sacar diferencias en el primer capítulo de la serie.

    La serie se definirá en El Serpentario

    El empate dejó completamente abierta la llave por un lugar en la próxima instancia del Regional Amateur. La revancha está prevista para el 1 de noviembre en El Serpentario, donde Desamparados será local y se definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera por el ascenso al Federal A.

    Ambos habían llegado a esta fase después de superar rivales mendocinos. Desamparados cayó 1-0 ante San Carlos en la ida, pero revirtió la eliminatoria con un contundente 3-0 como local para avanzar por un global de 3-1. Unión, por su parte, dejó en el camino a Palmira luego de imponerse 3-1 en San Juan y empatar 2-2 en Mendoza.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    union definio el precio de las entradas para el duelo ante desamparados y el antecedente del arbitro designado

    Unión definió el precio de las entradas para el duelo ante Desamparados y el antecedente del árbitro designado

    con la clasificacion de desamparados, asi se jugaran las semifinales del clausura de futbol local

    Con la clasificación de Desamparados, así se jugarán las semifinales del Clausura de fútbol local

    desamparados recibe a union por un lugar en las semifinales del clausura: entradas, arbitros y todo lo que tenes que saber

    Desamparados recibe a Unión por un lugar en las semifinales del Clausura: entradas, árbitros y todo lo que tenés que saber

    alianza y minero ya conocen el dia de la semifinal, mientras desamparados y union definen el otro pasaje

    Alianza y Minero ya conocen el día de la semifinal, mientras Desamparados y Unión definen el otro pasaje