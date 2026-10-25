    • 25 de octubre de 2026 - 18:36

    Unión y Desamparados no se pudieron sacar ventajas en el Bicentenario

    Empataron 1-1 en la ida del cruce por la tercera etapa del Regional Amateur. Rodríguez y Castro, los goleadores en Pocito.

    Ataque. Intenta Axel Brizuela, de Unión. El Azul empezó ganando, Desamparados se lo empató. Todo abierto en el Regional.

    Ataque. Intenta Axel Brizuela, de Unión. El Azul empezó ganando, Desamparados se lo empató. Todo abierto en el Regional.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Todo abierto. Todo por resolverse en los 90' que le quedan por delante al clásico Unión-Desamparados por la Tercera Fase del Regional Amateur. En el Bicentenario de Pocito terminaron mano a mano, con un empate 1-1 que tuvo el mejor espectáculo en el primer tiempo.

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    A los 12' de la primera parte, Nahuel Rodríguez abrió la cuenta para el Atlético Unión, mientras que a los 41' de esta etapa, Daniel Castro estableció la igualdad para Desamparados. La revancha será el próximo domingo en Puyuta donde se definirá el clasificado a la Cuarta Fase del certamen.

    Con todo, sin guardarse nada. Así arrancaron en el Bicentenario y fue Atlético Unión el que pegó primero cuando la armaron entre Pérez y Barahona para asistir incómodo al Tanque Nahuel Rodríguez, quien aguantó la marca, incluso un agarrón de su camiseta, y cuando se acomodó, eligió el palo derecho de Boiero para poner arriba al Azul cuando iban apenas 12' de juego. Primera llegada, gol. Negocio redondo para Unión.

    Pero claro, Desamparados tuvo reacción casi inmediata. Presionó, llevó al Aziul contra el arco de Puga y fue acercándose al empate. El arquero Puga sostuvo la ventaja con un par de atajadas enormes pero a los 41' Daniel Castro apareció por la izquierda y le clavó la pelota en el primer palo para establecer el empate en Pocito.

    El complemento no tuvo el mismo vuelo. Más marca, menos espacios. Menos juego y pocas llegadas. Mucho roce, juego cortado y una paridad en casi todos los movimientos de Unión y de Desamparados que fueron encaminando el partido a un merecido empate en el Bicentenario.

    Unión ya no tuvo en Pérez la frescura para poder manejar sus tiempos y en Sportivo Javier Gil sintió el trámite. Llegaron los cambios, los dos técnicos probaron con lo que tenían a mano pero el destino final del clásico parecía casi sellado. Unión no pudo sacar su ventaja, Desamparados encontró lo que quería desde el principio. Todo abierto para una revancha que promete muchas más emociones en Puyuta el próximo domingo.

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