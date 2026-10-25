Unión y Desamparados se miden en el Bicentenario: primer round de una nueva batalla por el Regional Amateur

El destino, el fixture y la pasión incondicional del fútbol sanjuanino se volvieron a alinear para regalarnos una de las llaves más esperadas del año. Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause protagonizarán una verdadera batalla futbolística en el marco de la Tercera Fase del Torneo Regional Amateur. No se trata de un cruce más: es el clásico cara a cara, a todo o nada, donde el orgullo de la provincia y la ilusión intacta de conseguir el ansiado ascenso al Federal A se pondrán en juego a lo largo de 180 minutos de máxima tensión.

Desamparados recibe a Unión por un lugar en las semifinales del Clausura: entradas, árbitros y todo lo que tenés que saber

Unión definió el precio de las entradas para el duelo ante Desamparados y el antecedente del árbitro designado

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con el pecho inflado tras superar durísimas batallas en la etapa previa frente a rivales mendocinos: Sportivo Desamparados dio una auténtica exhibición de carácter en Puyuta. Tras haber caído 0-1 en la ida ante San Carlos de Mendoza, el "Víbora" sacó a relucir su jerarquía el pasado domingo y goleó por 3 a 0 en su casa, cerrando un contundente 3-1 en el marcador global.

Unión de Villa Krause, mostró temple y coraje en tierras mendocinas. El "Azul" supo resistir los embates de Palmira y cosechó un valioso empate 2 a 2 como visitante. Ese resultado hizo valer el triunfo 3-1 obtenido en la ida en San Juan, sellando un global de 5 a 3 que lo metió con solidez entre los mejores de la región.

El reglamento del certamen nacional determinó que Desamparados,por haber finalizado en lo más alto de su grupo durante la Primera Ronda, obtuviera la ventaja deportiva. Esta condición le permite definir la serie en su estadio y ante su gente. Es por eso que el partido de ida será este domingo desde las 16:30 horas en el Estadio del Bicentenario. Allí, Unión ejercerá la localía a raíz de la sanción disciplinaria que pesa sobre su reducto habitual, el mítico 12 de Octubre. La presión estará del lado del "Azul", que buscará dar el primer golpe ante su parcialidad sabiendo que el desenlace será en territorio visitante.

La revancha, el domingo próximo, tendrá lugar en El Serpentario, donde se conocerá formalmente al dueño del pasaje a la Cuarta Ronda del torneo.

Precios de entradas y árbitros

El cruce promete gran convocatoria y para el cual ya están definidos los precios de las localidades y las autoridades del encuentro. Desde la dirigencia del "Azul" hicieron oficiales los valores de los boletos para presenciar el clásico que se disputará solamente con parcialidad local. La revancha será una semana después, el domingo 1 de noviembre, en cancha de Desamparados.

Los precios son los siguientes: Popular: $15.000; Platea: $25.000; Hall Central: $35.000; Niños (de 6 a 12 años): $5.000

Las boleterías en el estadio de Pocito abrirán a las 14:30 horas. Se advirtió de manera especial a los hinchas que no se aceptará Mercado Pago, por lo que la compra de entradas deberá concretarse exclusivamente en efectivo.

Por su parte, el Consejo Federal dio a conocer la cuaterna arbitral encargada del arbitraje, la cual estará integrada íntegramente por jueces oriundos de Jesús María, Córdoba. El árbitro principal será Fabrizio Lipari, secundado por Maximiliano Vacca y Brandon Mansilla como asistentes, y por Alejo Alfonso como cuarto árbitro.

El antecedente inmediato en la Liga Local

Como si le faltara condimento a esta previa, ambos planteles se vieron las caras este último miércoles por la noche en Puyuta para disputar los Cuartos de Final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. En un choque donde los entrenadores optaron por alinear formaciones alternativas para cuidar a sus piezas titulares, el encuentro terminó empatado 1-1. Nuevamente, la ventaja deportiva que ostentaba Desamparados fue determinante para clasificar a la siguiente instancia local.

Un historial cargado de historia, paridad y supremacía puyutana

La historia del fútbol sanjuanino en el plano nacional reserva un capítulo preferencial para Unión y Desamparados. A lo largo de las décadas, en torneos organizados por AFA y el Consejo Federal (Torneo del Interior, Argentino B, Federal A, Copa Argentina y Regional Amateur), han animado partidos memorables.

Tras varios años sin cruzarse en la esfera federal, la rivalidad renació en 2025 con duelos dramáticos y un altísimo goleo. En las ediciones 2025 y 2025/26 del Regional Amateur, se dio la curiosidad de que ambas series finalizaron con el mismo e idéntico resultado global: 5 a 4 a favor de Desamparados, dejando en el camino al "Azul" en definiciones no aptas para cardíacos.

Balance general (22 partidos jugados en 90 minutos reglamentarios):

Victorias de Desamparados: 8

Victorias de Unión: 4

Empates: 10

Historial de los últimos años:

2025 (Regional Federal Amateur):

12/01: Desamparados 4-2 Unión

19/01: Unión 2-1 Desamparados (Global: 5-4 Desamparados)

2025/26 (Regional Federal Amateur):

Ida: Desamparados 4-3 Unión

03/01/2026: Unión 2-1 Desamparados (Global: 5-4 Desamparados)

2026/27 (Regional Federal Amateur - Fase de Grupos y posteriores):

30/08/2026: Desamparados 1-1 Unión

20/09/2026: Unión 1-2 Desamparados

Torneo Clausura 2026 y Cuartos de final

16/10/2026: Unión 1-3 Desamparados

21/10/2026: Desamparados 1-1 Unión

Con la mesa servida y los antecedentes a flor de piel, el fútbol sanjuanino se prepara para vivir una semana a pura emoción donde solo uno seguirá en carrera por el ansiado sueño del ascenso.