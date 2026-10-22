Con la clasificación de Desamparados, así se jugarán las semifinales del Clausura de fútbol local

Sportivo eliminó a Unión el miércoles por la noche y se enfrentará en semis ante Marquesado. Cuándo se definen los finalistas.

El empate conseguido ante Atlético Unión el miércoles por la noche le dio a Sportivo Desamparados la clasificación a la semifinal del fútbol sanjuanino en Primera División. De esta manera, quedaron definidas las dos llaves de semifinales del certamen, con días y horarios confirmados.

Desamparados eliminó a Unión y sacó pasaje En Puyuta, se midieron los equipos que más veces se vieron durante el año. Lo cierto es que el Azul comenzó ganando desde el primer minuto, cuando Jesús Allegue sancionó penal para la visita y Joaquín Araya lo cambió por gol. A pesar de la ventaja de la visita, fue el local quien manejó las riendas del encuentro y generó las chances más claras de gol, fue así que Lucca Flores pudo marcar la igualdad para el Víbora antes que terminara la primera parte.

En el segundo tiempo nada cambió. Desamparados no pudo aumentar la diferencia y Unión si bien mejoró con el ingreso con Sisterna y Barahona, no pudo llegar al gol que le diera la clasificación. Es que por el hecho de haber culminado la primera fase en la primera ubicación, el Víbora ostenta la ventaja deportiva no solo de jugar de local, sino de ser favorecido con el empate. Unión perdió en el final a Isaías Oballes por una fuerte falta ante Goria que Allegue no dejó pasar.

Ahora el Víbora se medirá ante Marquesado, que viene de eliminar en los penales a 9 de Julio. El encuentro se jugará el miércoles 28 a las 21 horas en Puyuta. Serán 90 minutos para definir al finalista.

En Pocito, Alianza y Minero disputan la otra llave En el Estadio Bicentenario este sábado por la tarde, se medirán Atlético Alianza y Atlético Minero. El encuentro se disputará desde las 17 horas con ambos público. El Lechuzo llega de eliminar a Rivadavia con una contundente goleada y se medirá ante el actual campeón del Apertura que eliminó con lo justo a Trinidad en cancha de Peñarol. Por los nombres y la experiencia en sus planteles, el encuentro se presenta en la previa como una propuesta imperdible para los amantes del fútbol sanjuanino.