    • 28 de octubre de 2026 - 08:45

    Una menor de 14 años denunció que fue violada en una fiesta en Médano de Oro: hay un detenido de 18

    El ataque habría ocurrido durante una fiesta clandestina en Rawson y, según la denuncia, fue filmado por otros jóvenes.

    Fiesta. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un caso de presunto abuso sexual conmociona a la Justicia de San Juan. Una adolescente de 14 años denunció que fue violada por un joven al que conoció en una fiesta clandestina realizada en una finca de calle 9, en Médano de Oro, Rawson. Según fuentes judiciales, el hecho habría ocurrido en presencia de otros jóvenes que lo filmaron con sus celulares.

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    El principal sospechoso, un joven de apellido Bunda, de 18 años, fue detenido el domingo en un loteo de Rawson y alojado en una comisaría de ese departamento. La captura se realizó por orden de la jueza Flavia Allende, a pedido de una fiscal de la UFI ANIVI.

    De acuerdo con las versiones, el ataque ocurrió en la madrugada del sábado. La joven había ido a la fiesta junto a sus amigas y allí conoció a un joven con quien comenzó a conversar. En un momento, él la invitó a salir del predio y caminaron hasta un descampado cercano.

    Según el relato de la denuncia, una vez allí el joven la sometió sexualmente pese a que ella se resistió, mientras otros jóvenes registraban la escena con sus celulares.

    La investigación

    La denuncia se radicó el mismo sábado y el personal de la UFI ANIVI comenzó a identificar al presunto agresor. En un principio se creyó que era menor de edad, pero luego se confirmó que tenía 18 años, por lo que la fiscal de turno pidió su detención.

    Después, los investigadores identificaron a los jóvenes que habrían filmado y allanaron sus domicilios para secuestrar sus celulares, con el objetivo de preservar las pruebas. Si bien el caso se investiga con mucha reserva, fuentes de Tribunales confirmaron la edad de la víctima y los datos de la detención.

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