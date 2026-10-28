Último momento: el entorno de Martina Conte Grand asegura que no le confirmaron la muerte y la siguen buscando en los hospitales

En medio del caos por el choque de trenes en España, el entorno de Ana Martina Conte Grand sostiene que todavía no recibió una confirmación oficial sobre su fallecimiento. Mientras tanto, continúa su búsqueda.

En medio de la conmoción que generó el accidente ferroviario en España, que dejó al menos 68 muertos, allegados a la sanjuanina Ana Martina Conte Grand aseguraron que todavía no les confirmaron oficialmente su muerte y que continúan buscándola en distintos hospitales, centros de atención a heridos y en la morgue.

Según indicaron desde el entorno de la podóloga de 32 años, el cuerpo de Ana Martina aún no aparece y, ante la falta de una confirmación directa, mantienen la esperanza de obtener información certera sobre su paradero. Por eso, la búsqueda sigue en centros de salud y dependencias donde podrían encontrarse las víctimas del siniestro que se produjo entre dos trenes en la provincia de Toledo, España.

La situación se da en un contexto de información cruzada y de extrema angustia para las familias afectadas por la tragedia. Medios nacionales difundieron que la sanjuanina murió en el choque de trenes, mientras que la Cancillería argentina publicó un comunicado en el que informó sobre la muerte de un ciudadano argentino, aunque sin identificar públicamente a la víctima.

Hasta el momento, según lo señalado por sus familiares, no cuentan con una confirmación oficial que les permita cerrar la búsqueda. La incertidumbre continúa mientras esperan novedades de las autoridades españolas y de los equipos que trabajan en la identificación de las víctimas.