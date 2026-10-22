    • 22 de octubre de 2026 - 16:11

    Omega festeja sus 17 años con una fiesta histórica y a lo grande en la UVT

    La fiesta aniversario de Omega será el sábado 7 de noviembre. Habrá show, artistas invitados, kermesse, food trucks y colectivos desde los departamentos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Omega, la referencia indiscutida del cuarteto en San Juan y con una proyección nacional en constante expansión, se prepara para tirar la casa por la ventana. La banda cuartetera celebrará sus 17 años de trayectoria con un evento multitudinario el próximo sábado 7 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, en las instalaciones del Club UVT.

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    La propuesta busca ser más que un show tradicional: será una jornada festiva pensada para disfrutar en familia y con amigos, que contará con la actuación en vivo de la banda, la presencia de artistas invitados, kermesse de juegos, patio de food trucks, venta de merchandising oficial y múltiples sorpresas a lo largo de la noche.

    Para garantizar la asistencia de fanáticos de todos los rincones de San Juan, la organización dispondrá de un servicio especial de colectivos que saldrán desde distintos departamentos de la provincia hacia el predio del club.

    Entradas, precios y promociones

    Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles para el público general a través de los RRPP autorizados y mediante reservas telefónicas. Los valores fijados para el evento son:

    • Entrada General: $8.000
    • Entrada VIP: $12.000

    Además, la institución y la banda dispusieron una promoción exclusiva de 2x1 en entradas anticipadas para socios del Club UVT, beneficio que se comercializa únicamente en la sede social de la entidad. Las consultas y reservas generales pueden realizarse al teléfono 2644559900.

    17 años de historia y pura pasión

    Consagrados como la banda más convocante del género en la provincia y reuniendo multitudes semana tras semana en la clásica "Misa de Omega", el grupo celebra casi dos décadas de rodaje ininterrumpido en escenarios de todo el país. La cita en Trinidad promete repasar los grandes éxitos que marcaron el camino de la agrupación junto al público sanjuanino.

    Detalles de la Fiesta 17° aniversario de Omega

    Fecha y hora: Sábado 7 de noviembre, desde las 22:00.

    Lugar: Club UVT (San Juan), con ingreso por el lateral de Av. de la Circunvalación.

    Atractivos: Kermesse, food trucks, merchandising oficial y movilidad desde departamentos.

    Entradas: General $8.000 | VIP $12.000 (Promo 2x1 para socios UVT en boletería del club).

    Contacto/Reservas: 2644 559900 y RRPP autorizados.

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