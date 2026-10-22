Más de 150 bailarines de San Juan y otras provincias serán parte del Festival de Folklore Evolución

La danza folclórica será protagonista de tres jornadas en San Juan con la primera edición del Festival de Folklore Evolución , una propuesta que reunirá a más de 150 bailarines de distintos departamentos de la provincia y de otras jurisdicciones del país. Con espectáculos en escenario y un gran desfile por las calles de Santa Lucía, el encuentro busca acercar al público las distintas expresiones culturales argentinas y convertirse en una cita fija del calendario artístico local.

Óscar Ávila, organizador del festival y director zonal del Instituto de Arte Folklórico (IDAF), explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que la iniciativa surgió tras los vínculos construidos durante años con escuelas e institutos de danza de diferentes puntos del país. A partir de esa experiencia, decidieron impulsar un encuentro nacional que permita mostrar en San Juan la diversidad de estilos, historias y tradiciones que conviven y hacen al folklore nacional.

“Nosotros siempre hacemos un festival con el IDAF, con un espectáculo para toda la provincia, concentrando todas las escuelas de danza que pertenecen al instituto. Gracias a las amistades y redes que hicimos durante todo este tiempo, decidimos hacer un festival de alcance nacional para que San Juan pueda conocer las culturas de las diferentes delegaciones” , contó Ávila.

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores. Lo que comenzó como una propuesta más pequeña por ser la primera vez fue creciendo con la incorporación de delegaciones y el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Lucía. Además, el proyecto fue declarado de interés cultural y turístico en la Cámara de Diputados.

Tres jornadas para celebrar las danzas argentinas en San Juan

El festival comienza este jueves 22 de octubre con la apertura del espectáculo en Luna Morena, desde las 19 horas. La propuesta continuará el viernes 23 en el mismo espacio y horario, con la participación de delegaciones sanjuaninas y visitantes de Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.

En total, más de 150 bailarines pasarán por el escenario durante las dos jornadas. La convocatoria incluye grupos de distintos departamentos sanjuaninos, entre ellos Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Calingasta, Caucete, San Martín, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas entre otros.

La participación abarca desde grupos infantiles hasta adultos, sin límite de edad. La intención es que las escuelas e institutos puedan compartir sus trabajos, intercambiar experiencias y conocer otras formas de interpretar las danzas tradicionales. “Es importante este tipo de festivales porque nos llena de riquezas culturales dentro de lo que nosotros hacemos. También es importante que los chicos que se están formando en la carrera de danza folclórica conozcan más sobre la cultura del país”, señaló el organizador.

Un desfile por las calles de Santa Lucía

El cierre del festival será el sábado 24 de octubre, con una actividad al aire libre que reunirá a las delegaciones participantes en un gran desfile por calle General Paz, en Santa Lucía. La concentración está prevista para las 9 de la mañana, y la propuesta es libre y gratuita.

Además de los bailarines, participarán la Banda del RIM 22, la Federación Gaucha Sanjuanina, veteranos de guerra el cierre será a pura danza de la mano de La Quimera SJ. La jornada busca trasladar la celebración del escenario a las calles y sumar a vecinos y visitantes a una muestra colectiva de las tradiciones argentinas.

Para Ávila, el desafío es que esta primera edición sea el punto de partida de un proyecto sostenido en el tiempo. La intención es que el Festival de Folklore Evolución pueda repetirse cada año y gane un lugar dentro de la agenda cultural de San Juan.

Entradas y horarios del Festival Folklórico Evolución

Los espectáculos del jueves 22 y viernes 23 se realizarán en Luna Morena, desde las 19horas, con entrada a $10.000. En tanto, el desfile del sábado 24 comenzará con la concentración de las delegaciones a las 9 en la Plaza de Santa Lucía y será gratuito para el público.

Con bailarines de distintas edades, delegaciones de varias provincias y una propuesta que combina escenario y desfile, el festival apuesta a que el folclore sea un espacio de encuentro entre generaciones y culturas, y a que San Juan se convierta en anfitrión de esa diversidad.