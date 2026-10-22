Sífilis congénita: cómo funciona el protocolo en San Juan para detectarla y tratarla a tiempo

La sífilis congénita se mantiene como una preocupación de salud pública, pero con una premisa fundamental: es una enfermedad totalmente prevenible si se diagnostica a tiempo y se administra el tratamiento oportuno durante la gestación. En la provincia de San Juan, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de los controles prenatales y destacan la disponibilidad de herramientas diagnósticas en todo el territorio provincial.

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El esquema sanitario provincial contempla la realización de estudios de laboratorio programados en cada uno de los tres trimestres del embarazo. A esto se suma el uso de test rápidos, una alternativa de diagnóstico sencillo que permite obtener resultados en pocos minutos, facilitando el acceso inmediato sin demoras burocráticas.

Uno de los ejes principales de la estrategia de salud local es garantizar que ninguna mujer gestante quede sin cobertura ni diagnóstico. Por ello, el protocolo habilita la realización de las pruebas tanto en consultas de rutina como en atención espontánea, turnos no programados o servicios de guardia en hospitales y centros de salud.

Esta descentralización resulta decisiva para aquellas pacientes que, por diversos factores sociales o geográficos, presentan dificultades para asistir con regularidad a los controles de rutina.

Un punto crítico sobre la sífilis es que puede no manifestar síntomas visibles. En los casos donde sí aparecen signos, estos varían en función de la etapa evolutiva de la infección.

Cuando una persona embarazada cursa la enfermedad y no recibe la medicación adecuada, el riesgo de transmisión vertical (al feto) es elevado. Las consecuencias pueden ser graves, provocando desde severas complicaciones de salud en el recién nacido hasta casos de muerte fetal o neonatal.

Dónde consultar en San Juan

Ante la presencia de cualquier síntoma sospechoso, dudas sobre el estado de salud o para iniciar el seguimiento del embarazo, se recomienda a las gestantes y a sus parejas acercarse al centro de salud o centro de atención primaria más cercano.

Los profesionales de la salud brindarán el asesoramiento necesario, realizarán las pruebas gratuitas y confidenciales y, de ser requerido, iniciarán de forma inmediata el tratamiento correspondiente. La prevención es un compromiso colectivo para cuidar el bienestar de las familias sanjuaninas.