Dolor en Casa Cuna: murió una histórica colaborada de la institución

La mujer se desempeñó como voluntaria y colaboradora durante más de 50 años en la institución que cobija a la infancia vulnerable. Este jueves se realizará la despedida en la Catedral.

Maruja Flores de Montilla dedicó medio siglo de su vida al servicio de la Asociación Casa Cuna. Falleció este jueves.

La comunidad sanjuanina lamenta profundamente el fallecimiento de Maruja Flores de Montilla, una de las figuras más queridas y representativas del trabajo solidario en la provincia, quien dedicó medio siglo de su vida al servicio de la Asociación Casa Cuna.

Maruja constituyó un verdadero pilar e icono del voluntariado institucional. Su entrega constante acompañó la misión de brindar protección, contención afectiva y nuevas oportunidades a miles de niños y niñas que pasaron por la entidad a lo largo de las décadas.

Hace pocos meses, en el marco del 66° aniversario de la institución —que opera de forma ininterrumpida en San Juan desde 1960—, Maruja había recibido un emotivo homenaje por sus más de 50 años de compromiso incondicional, distinción que puso en valor su huella imborrable en la historia social de la provincia.

Medio siglo de amor y contención La Asociación Casa Cuna funciona como un hogar de acogimiento transitorio para niños derivados por la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DiNAF) o por el fuero Judicial. Allí, un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales les brinda un entorno familiar de contención mientras se define la situación legal de cada menor.

Además de su tarea central en la sede institucional, la labor de voluntarias como Maruja trascendió los muros del hogar: extendió su presencia solidaria con el acompañamiento permanente a madres en el Hospital Guillermo Rawson y la asistencia a familias en sectores vulnerables.