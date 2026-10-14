Fue al hospital por un dolor de muela, le aplicaron un inyectable y murió a metros de su casa

Un trágico y confuso hecho conmovió a la provincia de Chubut. Marcos Fabián Erise, un vecino de 43 años muy querido en la localidad de Dolavon, falleció en la vía pública a pocos metros de su vivienda, minutos después de haber asistido a la guardia médica de un hospital por un intenso dolor de muela.

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La dramática secuencia se desencadenó durante la noche del lunes 5 de octubre. Según relató su hermano Antonio, Marcos comenzó con molestias en una pieza dental alrededor de las 17. Con el correr de las horas el malestar se volvió insoportable, por lo que a las 21:15 decidieron acudir al hospital local.

Tras aguardar cerca de media hora en la sala de espera, fue atendido por un médico y un enfermero, quienes le prepararon y aplicaron una inyección en la pierna derecha. Se presume que la sustancia administrada habría sido diclofenac un antiinflamatorio común para calmar el dolor, aunque se esperan los peritajes toxicológicos para confirmarlo.

Posteriormente a la aplicación del inyectable, los hermanos emprendieron el regreso a pie hacia su domicilio. Durante el trayecto, Marcos comenzó a mostrar signos de agitación y debió detenerse en reiteradas oportunidades para descansar.

Al llegar a la plaza del barrio, a tan solo 100 metros de la vivienda familiar, el hombre le solicitó agua a su hermano. Antonio caminó rápidamente hasta la casa para buscar una botella y, al regresar apenas cinco minutos después, encontró a Marcos inconsciente y sin vida en el suelo.

La familia denunció que intentó comunicarse en vano con el centro de salud para solicitar auxilio y que la ambulancia demoró unos 30 minutos en arribar al lugar. Los primeros en asistirlos fueron efectivos policiales que patrullaban la zona.

Denuncia, autopsia y pedido de justicia

Ante lo sucedido, Lorena Erise, hermana de la víctima, radicó la denuncia en la comisaría local y se presentó en el nosocomio para exigir explicaciones. La familia solicitó la realización de una autopsia previa a la sepultura para determinar con precisión las causas del deceso, así como el análisis de las cámaras de seguridad del hospital y de la vía pública.

Marcos era una persona muy conocida y apreciada en Dolavon. Percibía una pensión por discapacidad y era recordado por los vecinos por su carácter alegre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal.

Por el momento, ni el hospital ni el Ministerio de Salud de Chubut han emitido comunicados oficiales respecto al caso. La investigación judicial continúa su curso para establecer si existió algún tipo de nexo causal entre la atención recibida y el trágico desenlace.