La víctima fatal fue identificada como Alan Nahuel Carrasco. Su acompañante, de 18 años, sobrevivió y su testimonio será clave para la investigación judicial.

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del viernes en la Ruta Provincial 6, en jurisdicción de Rincón de los Sauces, Neuquén, dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años, luego de que el automóvil en el que circulaba perdiera el control y diera nueve tumbos, provocando que sus dos ocupantes salieran despedidos del habitáculo.

De acuerdo con la información confirmada por el subcomisario Pascual Lara, a cargo del operativo policial, el hecho se produjo alrededor de las 2:28. Por causas que aún son materia de peritaje, el Nissan March en el que se desplazaban dos jóvenes —de 19 y 18 años— despistó y comenzó una violenta secuencia de nueve vuelcos consecutivos, hasta quedar detenido sobre el lateral norte de la traza.

Como consecuencia de la brusca trayectoria, ninguno de los dos ocupantes permaneció dentro del rodado. El joven de 19 años fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local con heridas de extrema gravedad; pese a las maniobras del equipo médico, falleció cerca de las 4 de la madrugada.

Tras la realización de la autopsia, las autoridades identificaron oficialmente a la víctima como Alan Nahuel Carrasco, oriundo de la zona. Tras conocerse el deceso, la Municipalidad de Rincón de los Sauces emitió un comunicado expresando sus condolencias y acompañamiento a sus familiares y allegados.

El estado del sobreviviente y la investigación fiscal En el lugar del siniestro trabajaron de manera conjunta efectivos policiales, personal sanitario y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces. Al arribar, los rescatistas constataron que el acompañante, de 18 años, se encontraba consciente, aunque en un marcado estado de confusión y sin poder expresarse con claridad. Luego de inmovilizarlo de manera preventiva tras detectar traumatismos y lesiones inicialmente consideradas leves, fue derivado para una evaluación médica más exhaustiva.