La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido. Su pareja declaró que sufrió una convulsión y que, tras caer al suelo, fue atacado por el perro. La Justicia busca determinar cómo ocurrió el episodio.

Investigan la muerte de un hombre atacado por un pitbull en la casa de su pareja.

Un hombre murió en circunstancias que todavía son investigadas en Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de ser encontrado con graves heridas en la vivienda de su pareja. Según la primera versión aportada por la mujer, la víctima sufrió una convulsión, cayó al suelo y, en ese momento, fue atacada por un perro de raza pitbull.

El fallecido fue identificado como Pablo Gustavo Rasgido. El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, en una propiedad ubicada sobre la calle Darragueira al 2800. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al hombre sin vida y advirtieron manchas de sangre en distintos sectores de la vivienda.

De acuerdo con el relato de la mujer, de 36 años y propietaria del inmueble, su pareja habría comenzado a manifestar síntomas compatibles con una crisis epiléptica. Tras desplomarse, el animal lo habría mordido en reiteradas oportunidades, provocándole lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo.

Sin embargo, las circunstancias del fallecimiento todavía no están esclarecidas. La investigación deberá establecer si el hombre murió como consecuencia de la presunta convulsión, por las heridas provocadas por el animal o por una combinación de ambos factores.