Investigan la muerte de un hombre de 31 años en los calabozos de una comisaría de Albardón

Un hombre de 31 años murió este domingo por la madrugada en la Comisaría 18 de Albardón , donde permanecía aprehendido desde la noche anterior por un expediente contravencional del Juzgado de Paz departamental. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales intervino en el caso y ordenó una autopsia para establecer las circunstancias y las causas del deceso.

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De acuerdo con el informe oficial, el fallecimiento se produjo alrededor de las 4:59 del 15 de noviembre , en el sector de calabozos de la dependencia policial. El hombre, identificado en el parte fiscal con las iniciales F.J. , había sido detenido el sábado 14, cerca de las 22.

Según la reconstrucción preliminar, una vez alojado en la comisaría manifestó que se sentía mal, por lo que fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano , donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.

Sin embargo, luego de regresar a la dependencia policial, otros detenidos alertaron al personal de que el hombre se encontraba nuevamente en mal estado de salud. Los efectivos comenzaron a realizar maniobras de reanimación y convocaron al servicio de emergencias médicas.

Cuando los profesionales llegaron al lugar, continuaron con las tareas de reanimación, pero finalmente constataron el fallecimiento .

La UFI realizó pericias y ordenó una autopsia

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales se presentó en la Comisaría 18 para llevar adelante las primeras medidas investigativas y determinar cómo se produjo la muerte.

Entre las diligencias realizadas, se tomaron entrevistas a los detenidos que compartían el sector con el fallecido y al personal policial que se encontraba en la dependencia. Además, intervino personal de Criminalística, que realizó registros fotográficos para documentar la escena.

También se obtuvieron registros de las cámaras de seguridad de la comisaría y se efectuó un examen del cuerpo en el lugar, con la participación de una médica legista y de la médica consultora técnica del Ministerio Público Fiscal, Beatriz Vázquez.

Finalmente, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. El estudio será clave para establecer las causas del fallecimiento.