Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos mientras provocaban disturbios en Rawson.

Los sujetos, de 36 y 42 años, fueron sorprendidos por efectivos policiales en la zona de República del Líbano y Sargento Acosta. Ambos tenían requerimientos judiciales vigentes por distintas causas.

Dos hombres de 36 y 42 años fueron aprehendidos en Rawson luego de protagonizar disturbios en la vía pública. Al identificarlos, efectivos policiales descubrieron que ambos tenían pedidos de captura vigentes por diferentes causas judiciales.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de calle República del Líbano y Sargento Acosta, cuando personal policial que circulaba por la zona observó a dos sujetos ocasionando disturbios. Ante esa situación, los uniformados intervinieron y procedieron a consultar sus datos personales a través del sistema SIFCOP.

La verificación permitió establecer que los dos hombres eran requeridos por la Justicia. Uno de ellos, de 36 años y domiciliado en Villa 11 de Noviembre, registraba un pedido de captura por una causa de lesiones y daño, con fecha del 15 de septiembre de 2025.

En tanto, el segundo involucrado, de 42 años y con domicilio en el barrio Los Caracoles, tenía un requerimiento judicial en una investigación por lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.