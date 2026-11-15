    • 15 de noviembre de 2026 - 17:36

    Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos mientras provocaban disturbios en Rawson

    Los sujetos, de 36 y 42 años, fueron sorprendidos por efectivos policiales en la zona de República del Líbano y Sargento Acosta. Ambos tenían requerimientos judiciales vigentes por distintas causas.

    Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos mientras provocaban disturbios en Rawson.

    Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos mientras provocaban disturbios en Rawson.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hombres de 36 y 42 años fueron aprehendidos en Rawson luego de protagonizar disturbios en la vía pública. Al identificarlos, efectivos policiales descubrieron que ambos tenían pedidos de captura vigentes por diferentes causas judiciales.

    Leé además

    un motociclista murio tras escapar de un control policial y chocar contra un colectivo

    Un motociclista murió tras escapar de un control policial y chocar contra un colectivo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un violinista de 73 años fue encontrado muerto en su casa en Santiago del Estero. 

    Hallaron muerto a un violinista tras denunciar una brutal agresión de una mujer

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de calle República del Líbano y Sargento Acosta, cuando personal policial que circulaba por la zona observó a dos sujetos ocasionando disturbios. Ante esa situación, los uniformados intervinieron y procedieron a consultar sus datos personales a través del sistema SIFCOP.

    La verificación permitió establecer que los dos hombres eran requeridos por la Justicia. Uno de ellos, de 36 años y domiciliado en Villa 11 de Noviembre, registraba un pedido de captura por una causa de lesiones y daño, con fecha del 15 de septiembre de 2025.

    En tanto, el segundo involucrado, de 42 años y con domicilio en el barrio Los Caracoles, tenía un requerimiento judicial en una investigación por lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

    Tras constatar las medidas pendientes, ambos fueron trasladados a la Comisaría 25°, donde quedaron vinculados a actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 98°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    pidio borrar el apellido de su padre tras que fuera condenado por abusar de ella

    Pidió borrar el apellido de su padre tras que fuera condenado por abusar de ella

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa.

    Dramático rescate en Chimbas: policías le salvaron la vida a un bebé de dos meses que se estaba ahogando

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La familia fue encontrada tras un operativo de búsqueda.

    Tragedia en Salta: hallan sin vida a un padre y a sus tres hijas tras un viaje en moto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tragedia en catamarca: salio a resguardar su auto del granizo y murio arrastrada por la correntada

    Tragedia en Catamarca: salió a resguardar su auto del granizo y murió arrastrada por la correntada

    Por Redacción Diario de Cuyo