Tragedia en Salta: hallan sin vida a un padre y a sus tres hijas tras un viaje en moto

El padre Adrián Pérez y sus tres hijas fueron hallados muertos por deshidratación en Salta tras desaparecer en un viaje en motocicleta.

Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en los alrededores de Alto de la Sierra, en Salta, tras ser intensamente buscados desde el viernes en una Tragedia familiar.

La familia había emprendido un viaje en motocicleta desde María Cristina, Formosa, hacia Alto de la Sierra, donde residían. La pareja del hombre denunció la desaparición al perder contacto durante el trayecto.

El fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, ordenó medidas para reconstruir el recorrido y las circunstancias de las muertes, que habrían sido provocadas por insolación y deshidratación aguda, según las primeras determinaciones médicas.

Investigan las causas del trágico desenlace Las víctimas fueron halladas en un camino vecinal cerca de Alto de la Sierra, tras un operativo de rastrillaje que se reanudó el sábado por la mañana luego de ser interrumpido por la noche debido a las dificultades del terreno y la falta de visibilidad.

El hombre fue localizado cerca de la motocicleta durante la madrugada, mientras que las tres niñas fueron encontradas posteriormente en distintos puntos de la zona, a unos 500 metros de distancia entre sí.