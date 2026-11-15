    • 15 de noviembre de 2026 - 09:25

    Tragedia en Salta: hallan sin vida a un padre y a sus tres hijas tras un viaje en moto

    El padre Adrián Pérez y sus tres hijas fueron hallados muertos por deshidratación en Salta tras desaparecer en un viaje en motocicleta.

    La familia fue encontrada tras un operativo de búsqueda.
    La familia fue encontrada tras un operativo de búsqueda.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 24 años y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en los alrededores de Alto de la Sierra, en Salta, tras ser intensamente buscados desde el viernes en una Tragedia familiar.

    Leé además

    violento temporal en embarcacion: arboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteno

    Violento temporal en Embarcación: árboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteño
    Imagen ilustrativa.

    Dramático rescate en Chimbas: policías le salvaron la vida a un bebé de dos meses que se estaba ahogando

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La familia había emprendido un viaje en motocicleta desde María Cristina, Formosa, hacia Alto de la Sierra, donde residían. La pareja del hombre denunció la desaparición al perder contacto durante el trayecto.

    El fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, ordenó medidas para reconstruir el recorrido y las circunstancias de las muertes, que habrían sido provocadas por insolación y deshidratación aguda, según las primeras determinaciones médicas.

    Investigan las causas del trágico desenlace

    Las víctimas fueron halladas en un camino vecinal cerca de Alto de la Sierra, tras un operativo de rastrillaje que se reanudó el sábado por la mañana luego de ser interrumpido por la noche debido a las dificultades del terreno y la falta de visibilidad.

    El hombre fue localizado cerca de la motocicleta durante la madrugada, mientras que las tres niñas fueron encontradas posteriormente en distintos puntos de la zona, a unos 500 metros de distancia entre sí.

    Hallazgo de los cuerpos y primeras hipótesis

    Según las primeras hipótesis, la motocicleta en la que viajaban habría volcado, lo que habría provocado la rotura del recipiente con agua potable y la consecuente deshidratación. Se investiga si el hombre intentó buscar ayuda caminando.

    El médico legal de la Policía determinó que las cuatro víctimas sufrieron un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de insolación y deshidratación aguda. Se espera el informe forense para establecer con precisión qué ocurrió durante el recorrido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    tragedia en catamarca: salio a resguardar su auto del granizo y murio arrastrada por la correntada

    Tragedia en Catamarca: salió a resguardar su auto del granizo y murió arrastrada por la correntada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Robo en un local de iPhones.

    Tres locales de iPhones desvalijados en un mes: el último golpe fue de casi US$23.000

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tony Janzen Valverde Victoriano permanece detenido con prisión preventiva en Ezeiza y su defensa también cuestionará la validez judicial de la filmación.

    "Yo no soy el del video": Pequeño J rompió el silencio desde la cárcel y desafió a la Justicia con un pedido clave

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cayeron dos profugos en chimbas: el pata renga y la chuqui ambos eran buscados

    Cayeron dos prófugos en Chimbas: él "Pata Renga" y la "Chuqui" ambos eran buscados

    Por Redacción Diario de Cuyo