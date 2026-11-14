Detienen a sospechoso por brutal ataque transfóbico en Palermo

La Policía de la Ciudad detuvo a un sospechoso por el brutal ataque transfóbico en los Bosques de Palermo y busca a más implicados.

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La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los sospechosos del ataque perpetrado contra mujeres trans en los Bosques de Palermo. El individuo está acusado de “lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género”, según informaron fuentes policiales. La fiscalía continúa la investigación para dar con el resto de los implicados en la agresión.

El episodio, que ocurrió el 2 de noviembre, involucró a un grupo de jóvenes que atacó a las mujeres con palos, piedras y conos. La detención se concretó tras una orden de allanamiento y se basó en la recopilación de publicaciones periodísticas, material de redes sociales y análisis de cámaras de seguridad. Las víctimas sufrieron lesiones leves, según constataron evaluaciones médicas.

En el marco de la investigación, se identificaron siete perfiles de interés, dos de ellos pertenecientes a menores de edad. La fiscalía especializada en discriminación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Andrea Scanga, solicitó órdenes de detención para otros involucrados. Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Investigan el ataque vinculado a la Policía de la Ciudad La causa se inició de oficio luego de la viralización de videos del ataque en redes sociales. La investigación incluyó el análisis de publicaciones y perfiles de redes sociales, cámaras de seguridad y testimonios de las víctimas. Se solicitó información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para establecer la titularidad de líneas telefónicas y domicilios.

Los agresores utilizaron conos de tránsito como armas e insultaron a las víctimas, según se desprende de los videos difundidos. Uno de los atacantes habría publicado en Instagram burlándose del hecho con la leyenda “Me dicen ahora el matatrans”. La agresión generó un fuerte repudio por parte de artistas y referentes sociales.