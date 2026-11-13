    • 13 de noviembre de 2026 - 21:27

    Intentó robar en un supermercado, rompió mercadería y amenazó de muerte a los empleados: terminó condenado

    Alfredo Emanuel Vargas recibió ocho meses de prisión efectiva tras intentar sustraer artículos de un comercio ubicado sobre avenida Alem Sur. Durante el episodio dañó productos y una estantería, además de amenazar al propietario y a los trabajadores.

    Así fue detenido Vargas tras robar en un supermercado de Capital.&nbsp;

    Así fue detenido Vargas tras robar en un supermercado de Capital. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de robo de productos de limpieza en un supermercado de San Juan terminó con un hombre condenado a ocho meses de prisión efectiva. El acusado no solo fue descubierto mientras ocultaba mercadería entre sus prendas, sino que también rompió varios artículos del negocio y amenazó de muerte al dueño y a los empleados que intentaron retenerlo.

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    El condenado fue identificado como Alfredo Emanuel Vargas, quien recibió la pena mediante un juicio abreviado por los delitos de hurto en grado de tentativa, en concurso real con daño y amenazas. Además, fue declarado reincidente y se dispuso su prisión preventiva.

    El episodio ocurrió el 2 de noviembre, cerca de las 20:20, en el supermercado Autoservicio Fuentes, ubicado sobre avenida Alem Sur. Según la investigación, el propietario del establecimiento advirtió a través de las cámaras de seguridad que un hombre estaba tomando distintos productos de limpieza de las góndolas para esconderlos entre sus prendas.

    Cuando el dueño se acercó para preguntarle por la mercadería, Vargas sacó los elementos que llevaba ocultos y, durante esa maniobra, provocó la caída y rotura de algunos productos.

    La situación se agravó cuando intentaron retenerlo. En medio del episodio también resultaron dañados otros artículos del supermercado y una estantería. Entre la mercadería afectada había jabones líquidos de distintas marcas y un paquete de jabón en polvo.

    Pero el incidente no terminó con los daños materiales. Mientras esperaba la llegada de la Policía, el hombre amenazó de muerte al propietario del comercio y a los empleados que habían intervenido para evitar la sustracción.

    Personal policial que realizaba recorridas preventivas llegó al lugar tras recibir el aviso y encontró al sospechoso retenido por el dueño y trabajadores del supermercado. A partir de allí tomó intervención la Unidad de Abordaje Territorial y la UFI Flagrancia, que dispuso iniciar el procedimiento especial.

    Finalmente, la fiscal Virginia Branca, junto al ayudante fiscal Mario Codorniú, intervino en el proceso que concluyó con un juicio abreviado y una condena de ocho meses de cumplimiento efectivo.

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