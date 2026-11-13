Un auto gris, 3 policías de civil y $6M robados: claves de la denuncia que sacude a la Policía de San Juan

Una denuncia por un presunto robo de $6 millones sacude a la Policía de San Juan . Tres efectivos quedaron bajo sospecha luego de que un vecino de Ullum los acusara de ingresar a su vivienda sin una orden de allanamiento, revolver sus pertenencias y llevarse una importante suma de dinero que tenía guardada en un mueble. El caso está en manos de la Justicia y también motivó actuaciones administrativas dentro de la fuerza.

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El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, a media mañana, en una propiedad ubicada sobre Ruta 60, en Ullum. Según la denuncia presentada ese mismo día en la Comisaría 15ta., el propietario observó a tres hombres vestidos de civil que habían ingresado a su terreno tras escalar una medianera.

Cuando salió a ver qué sucedía, advirtió que los sujetos tenían armas de fuego. Los desconocidos le aseguraron que eran policías y que estaban realizando un procedimiento para buscar armas. Además, le indicaron que no interfiriera mientras revisaban la propiedad.

De acuerdo con el relato del damnificado, los hombres recorrieron las habitaciones, inspeccionaron distintos sectores y revolvieron los muebles. Después de varios minutos, le dijeron que no habían encontrado nada y que podía quedarse tranquilo.

El propietario los acompañó hasta la calle y observó cómo se retiraban en un Renault Logan gris. En ese momento consiguió anotar la patente del vehículo. Sin embargo, cuando regresó a la vivienda y revisó los lugares que habían inspeccionado, descubrió que faltaban $6.000.000 que tenía guardados en uno de los muebles .

Un familiar que vive enfrente también aportó información. El hombre se acercó para preguntarle qué había ocurrido y escuchó que los visitantes habían asegurado ser policías, aunque no habían presentado ninguna identificación ni exhibido una orden de allanamiento. Además, habría reconocido el automóvil en el que se movilizaban.

La patente del auto, una pista clave para la investigación

Tras la denuncia, intervino inicialmente personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores tomaron declaraciones al damnificado y a su familiar. Uno de los datos que permitió avanzar fue precisamente la patente del Renault Logan gris.

A partir de esa información, se estableció que el vehículo estaba afectado a la Policía de San Juan y pertenecía a la Brigada de Investigaciones Oeste. Así, la posible participación de integrantes de la fuerza pasó a ser uno de los ejes de la pesquisa.

La gravedad de la acusación motivó la intervención de Control de Gestión para determinar si existieron irregularidades en el supuesto procedimiento. En paralelo, la investigación judicial quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales.

En ese contexto, se realizó un allanamiento en la sede de la Brigada de Investigaciones Oeste. La Fiscalía secuestró el libro de guardia de la dependencia y los teléfonos celulares de los efectivos que están bajo sospecha. El objetivo es analizar esos elementos y establecer qué ocurrió durante la mañana del 2 de noviembre.

Hasta el momento no se informaron detenciones ni se dieron a conocer oficialmente las identidades de los policías señalados. Como primera medida administrativa, los tres efectivos fueron trasladados de destino dentro de la fuerza mientras avanzan las actuaciones judiciales e internas.

Ahora, la Justicia deberá determinar si los sospechosos fueron quienes ingresaron a la vivienda de Ullum y si efectivamente se produjo la sustracción de los seis millones de pesos denunciada por el propietario.