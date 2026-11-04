Atacó a policías y lesionó a seis caballos de la Montada durante el último partido de San Martín

Un violento episodio ocurrido durante el partido entre San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy terminó con un hincha acusado de atacar a efectivos policiales y arrojar piedras contra los caballos de la División Montada. Se trata de Agustín Nicolás Agüero , quien no llegó a un acuerdo con la Fiscalía y deberá enfrentar un juicio el próximo 12 de noviembre .

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El hecho se produjo el sábado 31 de octubre, alrededor de las 15, mientras se disputaba el encuentro deportivo. Según la investigación, personal de la División Montada y del Comando Radioeléctrico Central realizaba tareas de prevención cuando advirtió que Agüero estaba ocasionando disturbios e ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otros integrantes de la hinchada verdinegra.

Cuando los uniformados le ordenaron que depusiera su actitud, el acusado habría reaccionado violentamente junto a otros simpatizantes y comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos y los animales.

Entre los proyectiles había piedras, escombros y botellas de vidrio que impactaron contra seis caballos policiales: Carolina, Leyenda, Testigo, Capricho, Alta Ira y Legendario . Los equinos sufrieron distintas lesiones que fueron constatadas por el veterinario de la División Montada, Pablo Benavidez.

Uno de los episodios más graves tuvo como víctima al sargento Arbo, quien recibió el impacto de una piedra de gran tamaño mientras montaba uno de los caballos. De acuerdo con la acusación, uno de los proyectiles arrojados por Agüero dio directamente contra el casco de protección del uniformado y provocó su rotura.

Además, otras piedras le ocasionaron lesiones de consideración en el brazo, la muñeca y la mano derecha. El efectivo tuvo que recibir asistencia médica en el estadio.

La situación también derivó en un enfrentamiento entre los simpatizantes presentes, algunos de los cuales intentaron intervenir para evitar la detención del acusado.

En medio del procedimiento, Agüero escapó corriendo por calle Mendoza hacia el sur, luego giró por San Lorenzo hacia el este y continuó por Arnobio Sánchez hacia el norte. Allí perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y finalmente fue aprehendido por la Policía.

Debido a las lesiones sufridas durante la caída, fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur, donde recibió curaciones.

Sin acuerdo y camino al juicio

Por el episodio intervino la UFI Flagrancia. El ayudante fiscal Oscar Oropel tomó intervención en el lugar y, tras comunicarse con el fiscal Cristian Gerarduzzi, se dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia.

Agüero está acusado de atentado y resistencia a la autoridad, maltrato animal y daño agravado. Sin embargo, en la instancia judicial no hubo acuerdo entre las partes, por lo que la causa avanzará a juicio el próximo 12 de noviembre.

La investigación también cuenta con la intervención del veterinario Pablo Benavidez, quien examinó a los seis caballos lesionados y quedó a cargo de remitir el informe médico correspondiente.