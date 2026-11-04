Caso Loan: pericia clave confirma que hallaron rastro del niño en los autos de los imputados

En el marco del juicio oral que se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, una pericia técnica aportó un elemento central para la acusación contra los imputados María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

Caso Loan: el juicio se reanuda con las declaraciones de peritos y policías

Durante la jornada centrada en la recepción de pruebas técnicas, la subcomisario de la Policía de Salta y especialista en odorología forense, Marilú Vásquez, declaró ante el tribunal integrado por los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco. La perito ratificó que las muestras recolectadas en los vehículos de la pareja presentan una correspondencia directa con el olor del niño de cinco años, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Según detalló la especialista, el procedimiento pericial se llevó a cabo el 21 de junio de 2024 en una escuela de la zona, ocho días después de que Loan fuera visto por última vez tras un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal.

Para concretar la prueba odorológica —que cuenta con un nivel de confiabilidad superior al 92%—, los peritos extrajeron el olor de dos prendas de vestir del menor y de otros cuatro niños de edades similares. Para la fijación y conservación de las muestras se emplearon gasas esterilizadas, papel de aluminio y frascos herméticos.

En el operativo intervinieron las perras Kala y Dina (de raza Golden Retriever) junto al can Arandú, de la Policía de Corrientes. Los perros realizaron marcaciones positivas en dos de los tres automóviles peritados:

Ford Ranger y Ford Ka: Pertenecientes a Caillava y Pérez, arrojaron resultado positivo por presencia del rastro de Loan.

Volkswagen Voyage: Dio resultado negativo en la inspección odorológica.

Vásquez explicó ante los magistrados que el cuerpo humano desprende aproximadamente 667 células epiteliales por segundo. Si bien al aire libre el olor se conserva cerca de 36 horas, en el interior de un habitáculo cerrado la permanencia del rastro orgánico se extiende de forma considerable.

Registro fílmico e incorporación a la causa

Pese a la oposición manifestada por las defensas técnicas de los acusados, los jueces autorizaron la incorporación formal al expediente de la totalidad de las filmaciones realizadas durante el procedimiento pericial.

Al responder sobre el alcance del estudio, la subcomisario aclaró un matiz técnico fundamental: la pericia acredita la correspondencia directa del olor entre las prendas de Loan y los habitáculos de la camioneta y el auto, pero no permite precisar el tiempo de permanencia, la posición (si estuvo sentado o parado) ni las condiciones en las que se encontraba el menor dentro de los rodados.

La causa paralela por entorpecimiento

En forma simultánea al expediente principal por la desaparición del niño, la Justicia avanza sobre un segundo tramo de la investigación enfocado en el presunto entorpecimiento de la causa.

En dicho expediente se encuentran imputadas diez personas acusadas de diversos delitos, entre ellos usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad:

Federico Rossi Colombo

Nicolás Gabriel “El Americano” Soria

Elizabeth Cutaia

Alan Cañete

Delfina Taborda

Pablo Noguera

Pablo Núñez

Valeria López

Verónica Machuca Yuni

Leonardo Rubio

A más de dos años de su desaparición, el paradero de Loan Danilo Peña continúa siendo un enigma. El debate oral en Corrientes avanza con la reconstrucción de los primeros días de búsqueda y el análisis exhaustivo de las pruebas periciales recogidas al inicio de la causa.