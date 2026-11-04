Femicidio en General Rodríguez: encontraron asesinada a una mujer que había desaparecido tras llevar a sus hijas a la escuela

La búsqueda de Estefanía Crystal Monzón , de 30 años, terminó de la peor manera en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La mujer había desaparecido el lunes después de llevar a sus tres hijas a la escuela y no regresar a buscarlas. Este miércoles, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío lindero a su vivienda y por el crimen fue detenido su pareja, de 21 años.

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El caso comenzó cuando las autoridades de la Escuela Primaria N° 9 advirtieron que Monzón no había ido a retirar a las niñas, pese a que ella misma las había llevado por la mañana. Ante la situación, dieron aviso a sus familiares y la madre de la mujer presentó una denuncia por desaparición el martes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI 1 de General Rodríguez, quien ordenó distintos procedimientos para determinar qué había ocurrido.

Uno de los primeros operativos se realizó en la vivienda de la víctima, ubicada sobre la calle Rafael Obligado, en el barrio San Martín. Allí, los peritos de la Policía Científica encontraron manchas de sangre , que orientaron las sospechas hacia la pareja de Monzón.

El joven presentaba lesiones en los puños, los nudillos y los antebrazos, una circunstancia que reforzó la hipótesis de que pudo haber atacado a la mujer y que ella habría intentado defenderse.

Posteriormente, las pruebas de Luminol confirmaron que las manchas detectadas dentro del inmueble eran hemáticas. Ante estos indicios, el sospechoso quedó aprehendido.

Los investigadores también revisaron una pileta de grandes dimensiones ubicada en el fondo de la propiedad. Para ello convocaron a buzos, aunque el procedimiento no permitió encontrar rastros de la mujer.

La búsqueda continuó este miércoles con luz natural en un terreno baldío lindero a la vivienda. Con la ayuda de perros rastreadores y entre pastizales altos, los investigadores encontraron el cuerpo de Monzón envuelto en una especie de cubrecama.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para determinar mediante la autopsia la causa y la data de la muerte.

La pareja de la víctima será indagada este jueves por la fiscal Rodríguez, una vez que se conozcan los resultados preliminares del examen forense.

Qué se sabe sobre la relación de la víctima con el detenido

Hasta el momento, los investigadores no habían encontrado denuncias previas de Monzón contra su actual pareja por violencia de género. El joven, que trabajaba como repartidor con un camión, no era el padre de las tres niñas.

Sin embargo, durante una marcha realizada por vecinos sobre la ruta 7 para reclamar justicia, algunas mujeres manifestaron que el sospechoso tenía antecedentes de comportamientos violentos.

Por otra parte, trascendió que la víctima sí había presentado anteriormente una denuncia contra una expareja.

El hallazgo generó conmoción en el barrio San Martín, donde vecinos y allegados reclamaron que el crimen no quede impune y acompañaron a la familia de la mujer.