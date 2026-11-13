Caso Talía Recabarren: la Corte ratificó la condena al femicida Ángel Morales y redujo la pena a 15 años

La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra Ángel Gabriel Morales por el femicidio de Talia Recabarren , la joven asesinada en junio de 2016 en Zonda. El máximo tribunal provincial rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la sentencia que había elevado el castigo a 16 años de prisión en 2019. Sin embargo, introdujo una modificación clave: redujo la pena a 15 años por aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil , que establece ese plazo como máximo para los adolescentes que cometen delitos graves.

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La resolución fue dictada este jueves y, según informó 0264 Noticias, las partes ya fueron notificadas. De esta manera, Morales deberá cumplir 15 años de prisión y, en principio, permanecerá detenido hasta 2031 . Además, el caso se convirtió en el primero de San Juan en el que se aplica el nuevo límite establecido por la normativa nacional, vigente desde septiembre de este año.

El fallo fue firmado por los jueces Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Eduardo Raed , este último en carácter de subrogante. En la parte resolutiva, los magistrados resolvieron no hacer lugar a los cuestionamientos de la defensa y desestimar el recurso de casación horizontal presentado por la defensora oficial de la Niñez y Adolescencia, Mariela López, en representación de Morales.

No obstante, los cortistas dispusieron readecuar la sanción originalmente impuesta y establecerla en 15 años de prisión, en función de lo establecido por el artículo 19 de la Ley Penal Juvenil 27.801. Ese apartado prohíbe las penas de prisión y reclusión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad , incluso cuando la escala penal prevista para los delitos cometidos sea superior.

La decisión había sido anticipada por este medio en agosto pasado, cuando trascendió que la Corte debía revisar la condena y que la nueva legislación podía modificar el castigo. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Liliana Marinero, había sostenido que correspondía mantener los 16 años de prisión impuestos en 2019.

El recorrido judicial de la condena

La causa tuvo un extenso recorrido en los tribunales sanjuaninos. Por el femicidio de Talia, Morales, que tenía 17 años al momento del crimen, había recibido inicialmente una condena de 10 años de prisión, dictada por el entonces juez de Menores Jorge Toro. Posteriormente, la Sala Segunda de la Corte de Justicia modificó ese castigo y lo elevó a 16 años.

La defensa cuestionó aquella decisión y presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal nacional dispuso que otra integración de la Corte sanjuanina revisara la sentencia, un procedimiento que finalmente derivó en la resolución conocida este jueves.

Con la nueva decisión, los jueces mantuvieron los fundamentos de la condena y el aumento de la pena respecto de los 10 años iniciales, pero debieron adecuar el castigo al nuevo límite legal. La diferencia no es menor: si la condena hubiera retrocedido a los 10 años originales, ese plazo ya estaría cumplido y Morales podría haber recuperado la libertad durante este año. Con los 15 años ratificados, deberá permanecer detenido cinco años más.

En su sentencia de 2019, los integrantes de la Corte habían considerado que Morales representaba un peligro y habían utilizado expresiones como «psicópata peligroso» y «narcisista maligno» para fundamentar la necesidad de que continuara y profundizara un tratamiento resocializador.

El femicidio que conmocionó a Zonda

El crimen de Talia Recabarren ocurrió el 16 de junio de 2016. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Morales era su expareja y la citó alrededor de las 23. Después de encontrarse, ambos se trasladaron hasta un callejón y llegaron al interior de Finca Las Moras, en Zonda.

Allí, el joven la asesinó mediante asfixia mecánica: le tapó la nariz y la boca con sus manos y ejerció presión de manera constante durante varios minutos. El cuerpo de la joven fue encontrado seis días después.

De acuerdo con la causa judicial, Morales reconoció el crimen durante su declaración indagatoria, aunque intentó presentar lo ocurrido como un supuesto juego sexual que terminó accidentalmente fuera de control.

A más de diez años del asesinato, la resolución de la Corte volvió a poner el caso en el centro de la escena judicial sanjuanina, esta vez por la aplicación de una nueva legislación que modificó el máximo de la pena que deberá cumplir el condenado.