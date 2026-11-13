    • 13 de noviembre de 2026 - 09:39

    Tragedia en Pocito: qué reveló el test de alcoholemia del joven que perdió el control de la camioneta y atropelló a sus tíos

    La Fiscalía informó que el joven de 18 años que perdió el control de la camioneta dio 0,00 g/l en el test. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unidad Fiscal de Delitos Especiales del Ministerio Público Fiscal de San Juan, a cargo del Dr. Nicolás Schiattino y con intervención del ayudante fiscal Rodrigo Cabral Lozano, dio a conocer detalles del siniestro vial con una persona fallecida ocurrido en el departamento Pocito.

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    El hecho se registró a las 4:08 en el barrio Campo de Batalla, Carpintería, bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Castro. Según el reporte policial, una comisión del Halcón entrevistó a la señora Cecilia Orozco, quien manifestó que su sobrino, Elías Páez, de 18 años, intentó correr su camioneta Chevrolet S10, perdió el control e impactó contra sus tíos: Miguel Ángel Páez Quiroga y Cinthia Orozco.

    Poco después llegó una ambulancia del 107, cuyo personal constató el fallecimiento del hombre y trasladó a la mujer, consciente, al Hospital Rawson en código rojo.

    En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las medidas iniciales, y el cuerpo fue llevado al Complejo Científico Forense para practicarle la autopsia. Además, el test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo.

    La Fiscalía informó que la investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del hecho.

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