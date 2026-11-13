Tragedia en Pocito: qué reveló el test de alcoholemia del joven que perdió el control de la camioneta y atropelló a sus tíos

La Fiscalía informó que el joven de 18 años que perdió el control de la camioneta dio 0,00 g/l en el test. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales del Ministerio Público Fiscal de San Juan, a cargo del Dr. Nicolás Schiattino y con intervención del ayudante fiscal Rodrigo Cabral Lozano, dio a conocer detalles del siniestro vial con una persona fallecida ocurrido en el departamento Pocito.

El hecho se registró a las 4:08 en el barrio Campo de Batalla, Carpintería, bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Castro. Según el reporte policial, una comisión del Halcón entrevistó a la señora Cecilia Orozco, quien manifestó que su sobrino, Elías Páez, de 18 años, intentó correr su camioneta Chevrolet S10, perdió el control e impactó contra sus tíos: Miguel Ángel Páez Quiroga y Cinthia Orozco.

Poco después llegó una ambulancia del 107, cuyo personal constató el fallecimiento del hombre y trasladó a la mujer, consciente, al Hospital Rawson en código rojo.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las medidas iniciales, y el cuerpo fue llevado al Complejo Científico Forense para practicarle la autopsia. Además, el test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo.