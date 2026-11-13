    • 13 de noviembre de 2026 - 07:50

    Tragedia en Pocito: un joven quiso estacionar una camioneta, perdió el control y mató a su tío

    El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en Carpintería. La víctima fatal tenía 54 años y la mujer, de 39, fue trasladada en código rojo al Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 54 años murió y una mujer de 39 resultó herida en un grave siniestro vial registrado durante la madrugada de este viernes en el departamento Pocito, San Juan. El hecho ocurrió alrededor de las 4:08, en el barrio Campo de Batalla, en la localidad de Carpintería.

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    Según las primeras actuaciones, un joven de 18 años intentaba mover una camioneta Chevrolet S10 cuando perdió el control del vehículo y embistió a dos familiares: su tío, identificado como Miguel Ángel Páez Quiroga (54), y su tía, Cinthia Orozco (39).

    Tras el impacto, llegó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107. La médica que intervino constató el fallecimiento del hombre, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson en código rojo. Al momento de ser asistida, se encontraba consciente.

    La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que deberá establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las circunstancias del trágico episodio familiar.

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