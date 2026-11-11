La tragedia de Mauro Ruiz: lo atropelló un colectivo

Un joven de 24 años murió ayer tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en Los Hornos, La Plata. La víctima de la tragedia circulaba en una motocicleta Honda Tornado cuando, por causas que ahora son materia de investigación, colisionó contra un colectivo de la empresa Unión Platense, correspondiente al Ramal 10. El hecho ocurrió en la Avenida 60 entre 163 y 164.

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La víctima fue identificada como Mauro Luciano Ruiz Pajón, de 24 años, vecino de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista se desplazaba por el lugar cuando se produjo el impacto con el colectivo, conducido por un chofer de 34 años. Hasta el momento no fueron establecidas las circunstancias precisas en las que ocurrió la colisión.

Poco después, en medio de una escena de profunda tensión, se hizo presente una ambulancia, cuyo personal médico constató que Ruiz Pajón ya había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

Enseguida se activó el protocolo de seguridad bajo intervención policial y judicial, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del luctuoso episodio.

El caso generó una fuerte conmoción, ya que el joven fallecido -como se dijo- era del barrio. Al conocerse la noticia, familiares y allegados se hicieron presentes en el lugar y, según trascendió, habrían intentado linchar al conductor del colectivo, a quien responsabilizaron por la maniobra.

La situación obligó a la Policía a intervenir para evitar que el conductor fuera agredido, decidiendo su inmediato traslado a la dependencia de la jurisdicción para resguardar su integridad física.

En medio de los incidentes, además, algunos vecinos provocaron daños sobre el colectivo: le pincharon dos neumáticos y rompieron varios vidrios.

El conductor quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “homicidio culposo”, con intervención de la UFI N° 10 de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone.

La fiscalía dispuso las actuaciones de rigor y deberá determinar, a partir de las pericias cómo se produjo el embiste y si existió responsabilidad exclusiva por parte de alguno de los involucrados o si, de lo contrario, se puede plantear una culpa concurrente.

Para ello serán determinantes además las declaraciones de los testigos y cualquier registro fílmico que pueda existir en la zona. El objetivo será establecer la trayectoria de la moto y del colectivo y las circunstancias que provocaron el impacto.