    • 2 de noviembre de 2026 - 12:53

    Tragedia en Sarmiento: la familia de la víctima destruyó el tractor antes de que le realizaran pericias clave

    Un motociclista de 22 años murió tras chocar desde atrás contra un tractor en Ruta 40, en Sarmiento.

    Cristian David Videla, el fallecido en el siniestro vial ocurrido en Sarmiento.&nbsp;

    Cristian David Videla, el fallecido en el siniestro vial ocurrido en Sarmiento. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por la muerte de un joven motociclista en Sarmiento sumó un episodio que podría complicar el esclarecimiento del siniestro. Según confirmó el fiscal Roberto Ginsberg, cuando el personal judicial llegó al lugar del accidente encontró a familiares de la víctima destruyendo prácticamente el tractor involucrado, antes de que pudieran realizarse estudios fundamentales para establecer sus condiciones de circulación.

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    El hecho ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 21.40, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 106. Allí, Cristian David Videla, de 22 años, circulaba en una Honda CG 150 Titán en sentido sur-norte cuando impactó desde atrás contra un tractor Fiat 400 E de color naranja, que avanzaba por la misma arteria y dirección. Como consecuencia del choque, el motociclista murió en el lugar.

    En declaraciones sobre el caso, Ginsberg explicó que la situación del tractor generó interrogantes desde el primer momento. A simple vista, el vehículo tenía luces, pero estas no funcionaban cuando llegó la Policía. Además, llevaba un arado enganchado que podría haber tapado los dispositivos lumínicos.

    La intención de la Fiscalía era someterlo a una pericia mecánica y accidentológica para determinar con precisión en qué condiciones circulaba. Sin embargo, la intervención de los familiares de Videla alteró el estado del vehículo antes de esos estudios. Ahora, los investigadores deberán establecer qué elementos pueden recuperarse para avanzar con las conclusiones técnicas.

    Otro punto importante para la causa es el lugar por donde transitaba el tractor. De acuerdo con las primeras tareas de Criminalística, se pudo determinar el punto de impacto y, en principio, descartar que el vehículo agrícola circulara por la banquina. La hipótesis inicial es que avanzaba sobre la calzada de la ruta, una conducta prohibida durante la noche por la reglamentación de tránsito.

    Videla llevaba casco al momento del choque, aunque el fiscal sostuvo que la violencia del impacto fue considerable. También indicó que se tomaron muestras tanto al conductor del tractor como al motociclista fallecido y que todavía aguardaban los resultados de la autopsia y de los estudios correspondientes.

    El conductor del tractor quedó detenido

    El hombre que conducía el Fiat fue identificado como Juan Ramón Saba Moll, quien quedó detenido y vinculado a una investigación por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

    La Fiscalía de Delitos Especiales, a cargo de Roberto Ginsberg y con la intervención del ayudante fiscal Facundo Romero, prevé avanzar con la audiencia de formalización dentro de las 72 horas posteriores al hecho.

    Mientras tanto, la investigación busca determinar qué responsabilidad tuvo cada conductor y, especialmente, si las condiciones de iluminación del tractor y la presencia del arado pudieron incidir en el desenlace fatal.

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