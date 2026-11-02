    • 2 de noviembre de 2026 - 06:53

    Murió un motociclista tras chocar contra un tractor en la Ruta 40

    Un hombre perdió la vida en Sarmiento al embestir por detrás a un tractor que circulaba en el mismo sentido.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un siniestro vial ocurrido en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Sarmiento, terminó con la vida de un motociclista que chocó contra un tractor.

    Leé además

    robo en un templo de la bebida: desaparecieron una guitarra, tres microfonos y una netbook

    Robo en un templo de La Bebida: desaparecieron una guitarra, tres micrófonos y una netbook

    Por Redacción Diario de Cuyo
    incautan mas de 12 mil dolares no declarados a un pasajero argentino en los libertadores

    Incautan más de 12 mil dólares no declarados a un pasajero argentino en Los Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el informe de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2026, alrededor de las 21.40. Cristian David Videla conducía una moto Honda CG 150 Titán por la Ruta 40 en sentido sur a norte y, al llegar al kilómetro 106, embistió desde atrás a un tractor Fiat 400 E de color naranja.

    El tractor era conducido por un sujeto de apellido Saba Moll, quien circulaba por la misma arteria y en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, Videla murió en el lugar.

    Personal de la Comisaría 8va de Sarmiento intervino en el sitio del hecho. En la causa actúan el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero, quienes tendrán a cargo las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro y las posibles responsabilidades.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    tragedia en nueva zelanda: una argentina de 37 anos murio tras chocar contra un camion

    Tragedia en Nueva Zelanda: una argentina de 37 años murió tras chocar contra un camión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    alerta en ezeiza: 15 turistas extranjeros llegaron con sintomas de intoxicacion en vuelos desde ushuaia

    Alerta en Ezeiza: 15 turistas extranjeros llegaron con síntomas de intoxicación en vuelos desde Ushuaia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmocion en chaco: una joven de 22 anos y cuatro ninos murieron quemados en un incendio y detuvieron a su pareja

    Conmoción en Chaco: una joven de 22 años y cuatro niños murieron quemados en un incendio y detuvieron a su pareja

    Por Redacción Diario de Cuyo
    confirmaron la muerte de ana martina conte grand, la sanjuanina desaparecida en el choque de trenes en espana

    Confirmaron la muerte de Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina desaparecida en el choque de trenes en España

    Por Redacción Diario de Cuyo