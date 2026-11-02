Murió un motociclista tras chocar contra un tractor en la Ruta 40

Un hombre perdió la vida en Sarmiento al embestir por detrás a un tractor que circulaba en el mismo sentido.

Un siniestro vial ocurrido en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Sarmiento, terminó con la vida de un motociclista que chocó contra un tractor.

Según el informe de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2026, alrededor de las 21.40. Cristian David Videla conducía una moto Honda CG 150 Titán por la Ruta 40 en sentido sur a norte y, al llegar al kilómetro 106, embistió desde atrás a un tractor Fiat 400 E de color naranja.

El tractor era conducido por un sujeto de apellido Saba Moll, quien circulaba por la misma arteria y en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, Videla murió en el lugar.