    • 1 de noviembre de 2026 - 21:05

    Robo en un templo de La Bebida: desaparecieron una guitarra, tres micrófonos y una netbook

    El hecho fue advertido este domingo en el Templo La Hermosa, en La Bebida. Los delincuentes ingresaron sin ejercer violencia y se llevaron una netbook, una guitarra eléctrica y tres micrófonos, entre otros elementos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un templo religioso de Rivadavia fue blanco de un robo, en el que delincuentes sustrajeron instrumentos musicales, equipos electrónicos y otros objetos. El hecho fue descubierto este domingo 1 de noviembre en el Templo La Hermosa, ubicado en calle Comercio 1820 sur, en La Bebida, y motivó el inicio de una investigación policial.

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    Según fuentes policiales, los autores ingresaron al edificio sin ejercer violencia, por lo que el episodio fue caratulado provisoriamente como hurto. Hasta el momento, no se pudo determinar en qué momento se produjo la sustracción ni cuántas personas participaron.

    Entre los elementos denunciados como faltantes se encuentran una netbook, una guitarra eléctrica y tres micrófonos. Además, se constató la desaparición de otros objetos cuyo detalle todavía no fue precisado.

    Por el caso, Jhonathan Castillo, representante del templo, fue invitado a radicar la denuncia formal y aportar información sobre los elementos sustraídos. También deberá informar si, al revisar las instalaciones, advierte la falta de otros objetos.

    Mientras tanto, la Policía continúa con las actuaciones para intentar esclarecer el robo e identificar a los responsables.

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