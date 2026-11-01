Confirmaron la muerte de Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina desaparecida en el choque de trenes en España

La angustiosa espera llegó a su fin. La familia de Ana Martina Conte Grand confirmó este domingo el fallecimiento de la joven sanjuanina de 32 años, quien permanecía desaparecida desde el choque de trenes ocurrido en Toledo, España. La noticia fue ratificada por un familiar ante la prensa y puso fin a varios días de incertidumbre y desesperación para sus seres queridos.

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Hasta este domingo no había existido una confirmación oficial sobre su muerte, pese a que las declaraciones de su hermano Jeremías, quien sobrevivió al accidente, daban cuenta de la dramática situación que había atravesado durante el impacto. Finalmente, la familia recibió la confirmación de que el cuerpo de Martina había sido encontrado . Su madre, Claudia Viberti, también la despidió públicamente a través de un mensaje en su estado de WhatsApp.

Martina había viajado a España junto a sus padres para visitar a su hermano mayor, Jeremías Conte Grand, y conocer a su sobrino, un bebé que había nacido hacía apenas cuatro meses. Sin embargo, aquel viaje familiar terminó convertido en una tragedia.

La joven y su hermano viajaban en el coche 7 de una de las formaciones involucradas en el choque ferroviario. Jeremías logró sobrevivir, aunque sufrió distintas lesiones y fracturas que requirieron su internación en un hospital de Toledo.

En una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, el joven relató que durante el accidente logró girarse y vio a su hermana sin vida. Incluso contó que pidió a los equipos de emergencia que la revisaran porque había advertido que no respiraba.

Una vida construida en San Juan

Ana Martina había cumplido 32 años el pasado 25 de julio. Era hija del médico neumonólogo Jorge Conte Grand Cambas y de Claudia Viberti, profesora de inglés y vicedirectora del Colegio Central Universitario. Integraba una familia de cuatro hermanos: Jeremías, Zacarías, Lisandro y ella.

Había estudiado podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesión que compartía con su hermano Zacarías y que desarrolló en San Juan. Durante su trayectoria profesional también trabajó en el desarrollo de una plantilla ortésica a medida, destinada a aliviar el dolor de pacientes con verrugas plantares.

Su historia, su formación y su actividad profesional estaban estrechamente vinculadas a la provincia, donde había construido su camino antes de viajar a Europa.

El choque de trenes ocurrido en España terminó convirtiendo un viaje familiar en una tragedia. Después de días de búsqueda y de aguardar una confirmación que no llegaba, la familia Conte Grand recibió este domingo la noticia más dolorosa: Martina había fallecido.