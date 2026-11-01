Final con alivio en Caucete: hallaron sano y salvo a un endurista tras perderse en la zona de Nikizanga

Rodrigo García era intensamente buscado desde este sábado al mediodía, luego de haberse separado de su grupo durante una travesía por los senderos cordilleranos.

Un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad del departamento Caucete concluyó este fin de semana con un resultado positivo, tras confirmarse la localización de Rodrigo García, el motociclista que se encontraba extraviado en el paraje agreste de Nikizanga. El joven fue hallado por personal especializado de la Policía Rural 1, quienes peinaron los difíciles caminos de la zona hasta dar con su paradero.

De acuerdo con los datos recabados por el colega Ariel Rodríguez, el incidente se desencadenó cuando García realizaba una excursión a bordo de su moto por distintos senderos de tierra junto a un grupo de colegas dedicados al enduro. Cerca de las 11 de la mañana, al momento de emprender el tramo de regreso, sus compañeros notaron su ausencia repentina y activaron las primeras recorridas de rastrillaje por los alrededores, advirtiendo con alarma que las provisiones de agua y alimentos habían quedado en la camioneta de apoyo.

Ante la imposibilidad de dar con su ubicación por medios propios, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de rescate. Del operativo participaron activamente los efectivos de la Policía Rural 1 y numerosos enduristas voluntarios que conocían en profundidad la geografía del lugar, abriéndose paso por huellas secundarias y picadas en medio de un clima de profunda incertidumbre.