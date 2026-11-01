Incautan más de 12 mil dólares no declarados a un pasajero argentino en Los Libertadores

El procedimiento se concretó durante un control nocturno de Aduanas en el paso fronterizo con Chile. Además, en un segundo operativo en el mismo complejo decomisaron un cargamento clandestino de cigarrillos oculto en un camión.

En el marco de los controles habituales a los viajeros internacionales en el paso cordillerano, fiscalizadores de la Aduana Regional de Los Andes detectaron e incautaron 12.100 dólares en efectivo sin declarar a un ciudadano de nacionalidad argentina que viajaba en ómnibus hacia el vecino país.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento nocturno en el sector de buses del complejo fronterizo Los Libertadores. Al momento de efectuar la revisión de equipajes con rayos X y la inspección corporal con detector de metales, un funcionario advirtió un bulto sospechoso en el bolsillo de la chaqueta del pasajero.

Ante la consulta inicial de los agentes aduaneros, el hombre afirmó que llevaba consigo 9.000 dólares. Sin embargo, al ser derivado a la sala de revisión de pasajeros para el conteo correspondiente, los fiscalizadores constataron que la cifra real ascendía a 12.100 dólares, monto que no había sido asentado en la declaración jurada conjunta de Aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

De acuerdo con la legislación chilena vigente (artículo 4° de la Ley N.º 19.913), existe la obligación de declarar el porte de efectivo o valores al portador cuando superen los 10.000 dólares o su equivalente en otras divisas. Tras el procedimiento, el caso fue derivado al Ministerio Público y notificado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Decomiso de cigarrillos de contrabando En un segundo procedimiento realizado en el mismo recinto fronterizo, el personal aduanero interceptó un cargamento clandestino compuesto por 46 cartones de cigarrillos (460 cajetillas) de la marca Red Point.