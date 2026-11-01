    • 1 de noviembre de 2026 - 17:31

    Alerta en Ezeiza: 15 turistas extranjeros llegaron con síntomas de intoxicación en vuelos desde Ushuaia

    Los pasajeros debieron ser asistidos en la terminal aérea de Ezeiza por personal de Sanidad. Recibieron medicación sin necesidad de traslado a un hospital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al menos 15 turistas llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación después de viajar desde Ushuaia en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas. El operativo de asistencia comenzó ayer a las 20:30 y se extendió hasta las 2.

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    De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, previo a tomar los vuelos habían desembarcado de un crucero en la capital fueguina.

    Al llegar, fueron atendidos por personal de Sanidad, que les brindó hidratación y asistencia médica. Ocho de ellos recibieron medicación, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

    Entre los afectados hay turistas franceses, alemanes, australianos y noruegos que permanecen fuera de peligro.

    Investigan si la intoxicación se produjo durante un crucero

    Según relataron los propios pasajeros, durante la travesía en el crucero les entregaron viandas que contenían atún y pollo. Por ese motivo, una de las hipótesis apunta a que los alimentos podrían haber provocado los cuadros de intoxicación.

    En este contexto, según pudo saber TN, al puerto de Ushuaia llegaron dos cruceros: uno de origen noruego y otro chileno. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar en cuál de las dos embarcaciones viajaban los turistas afectados.

    Mientras avanzan las averiguaciones para establecer el origen de los síntomas, el operativo sanitario en Ezeiza finalizó durante la madrugada. Ninguno de los 15 pasajeros atendidos requirió hospitalización.

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