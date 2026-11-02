Pity Álvarez llegó en ambulancia al juicio y se descompensó antes de declarar por primera vez

Cristian “Pity” Álvarez volvió este lunes a Tribunales para una jornada clave del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El músico llegó pasadas las 11 en una ambulancia, acompañado por profesionales, después de ser trasladado desde la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, donde permanece internado desde comienzos de octubre. Está previsto que declare por primera vez desde que comenzó el debate oral.

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La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 , integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Además del músico, fueron convocados el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero” y cercano a Álvarez desde hace años.

La llegada del músico volvió a poner el foco sobre su condición física y psíquica. Uno de sus abogados, Sebastián Queijeiro, aseguró antes de la audiencia que Álvarez se encontraba “medio mal” y que atravesaba un cuadro de abstinencia. Más tarde, personas de su entorno indicaron que “no tiene un buen día” , mientras permanecía en un patio interno del edificio judicial bajo asistencia y monitoreo médico.

El estado de salud ya había generado momentos de tensión durante el proceso. El 2 de septiembre , en plena audiencia, Pity pidió permiso para ir al baño y no regresó a la sala. Fue encontrado descompuesto, manifestó sentirse sofocado y debió ser atendido por el SAME antes de ser trasladado al Hospital Fernández. Horas después recibió el alta y afirmó que le había bajado la presión mientras escuchaba las declaraciones de los peritos.

Posteriormente sufrió nuevos problemas médicos y terminó internado. Desde el 2 de octubre permanece en una clínica psiquiátrica de Castelar y durante varias jornadas siguió el juicio por videoconferencia. La comparecencia de este lunes requirió autorizaciones médicas y judiciales especiales y un traslado en ambulancia bajo supervisión profesional.

Podría declarar por primera vez

Cuando comenzó el juicio, el pasado 10 de agosto, el tribunal le preguntó si quería declarar y el músico respondió que lo haría “más adelante”. Casi tres meses después, la intención de la defensa es que finalmente pueda brindar su versión de lo ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando murió Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Según la acusación, Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión que derivó en una pelea. La hipótesis fiscal sostiene que el músico sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el vecino antes de retirarse del lugar. Pity está siendo juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla una pena de entre 10 años y ocho meses y 33 años y cuatro meses de prisión. La responsabilidad penal deberá ser determinada por el tribunal al finalizar el proceso.

La defensa insiste con suspender el proceso

El juicio está atravesado desde el comienzo por una disputa sobre la capacidad de Álvarez para comprender plenamente el proceso y ejercer su defensa. El Cuerpo Médico Forense concluyó en octubre que se encuentra apto para afrontar el juicio, al considerar que sus funciones psíquicas necesarias para comprender el debate estaban compensadas.

Sus abogados mantienen una postura diferente. La defensa presentó tres recursos ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y pidió el sobreseimiento del músico o, de manera subsidiaria, la nulidad y suspensión del juicio. Uno de los planteos cuestiona precisamente que el debate haya comenzado sin una definición que, según los defensores, fuera definitiva sobre su aptitud médica y psíquica.

Durante las últimas audiencias también declararon especialistas que describieron un cuadro de deterioro cognitivo asociado al consumo prolongado de sustancias. Una psicóloga habló de antecedentes compatibles con un trastorno neurocognitivo mayor, mientras otro especialista explicó cómo el consumo de drogas puede afectar el control de los impulsos y la percepción de una situación. Esas apreciaciones forman parte de las pruebas que el tribunal deberá valorar junto con los informes oficiales.

El juicio entra en su etapa final

Desde el comienzo del debate ya declararon más de 30 testigos y el proceso se acerca a la etapa de alegatos. Una vez que termine la producción de prueba, la Fiscalía, la querella y la defensa deberán exponer sus conclusiones antes de que los jueces dicten sentencia.

La audiencia de este lunes puede convertirse en una de las más importantes del proceso si finalmente Pity Álvarez decide declarar. Mientras tanto, su salud continúa condicionando el desarrollo del juicio: llegó en ambulancia desde la clínica donde permanece internado y quedó bajo vigilancia médica antes de ingresar a la sala.