Caucete: un joven de 18 años fue detenido acusado de robar ventiladores de la Escuela Andina

Un vecino alertó a la Policía sobre movimientos sospechosos en el establecimiento. Había dos sospechosos: uno fue aprehendido y el otro escapó. La causa se tramita como robo agravado por escalamiento.

Un joven de 18 años, identificado como Díaz Páez, fue detenido en Caucete acusado de robar ventiladores de la Escuela Andina. El hecho, caratulado como robo agravado por escalamiento, quedó a cargo de la UFI Flagrancia.

El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado en Ruta Provincial N° 270 y calle Colón. Según la reseña policial, los efectivos fueron alertados por una vecina sobre un hecho ilícito en la escuela. Al llegar, vieron a dos sujetos que llevaban ventiladores. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue aprehendido a las 12:05 horas.