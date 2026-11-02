    • 2 de noviembre de 2026 - 12:21

    Caucete: un joven de 18 años fue detenido acusado de robar ventiladores de la Escuela Andina

    Un vecino alertó a la Policía sobre movimientos sospechosos en el establecimiento. Había dos sospechosos: uno fue aprehendido y el otro escapó. La causa se tramita como robo agravado por escalamiento.

    Detenido.

    Detenido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 18 años, identificado como Díaz Páez, fue detenido en Caucete acusado de robar ventiladores de la Escuela Andina. El hecho, caratulado como robo agravado por escalamiento, quedó a cargo de la UFI Flagrancia.

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    El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado en Ruta Provincial N° 270 y calle Colón. Según la reseña policial, los efectivos fueron alertados por una vecina sobre un hecho ilícito en la escuela. Al llegar, vieron a dos sujetos que llevaban ventiladores. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue aprehendido a las 12:05 horas.

    La directora de la escuela constató daños en la puerta de la sala de Agropecuaria y la sustracción de dos ventiladores de pared marca Everest, que pertenecían al Salón de Usos Múltiples (SUM).

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